La star de Tottenham répond aux critiques de Pochettino à son sujet la saison dernière – HITC

Le milieu de terrain de Tottenham, Harry Winks, est devenu un pilier de Jose Mourinho.

Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur, Harry Winks, a déclaré au Daily Mail qu’il était maintenant totalement d’accord avec les commentaires de Mauricio Pochettino à propos de son besoin de se durcir.

La saison dernière, Pochettino a suggéré que Winks devait apprendre à “jouer avec la douleur”, suggérant apparemment qu’il se retirait des jeux en raison de chocs mineurs.

Des problèmes de cheville ont affligé Winks au cours des trois dernières années, dont la dernière est intervenue en janvier lors de la victoire à domicile contre Norwich City.

Winks est revenu rapidement de cette blessure, et après avoir commencé contre les Wolverhampton Wanderers dimanche, il a maintenant commencé chacun des 10 derniers matchs.

Winks semble maintenant plus robuste et fiable, et il a maintenant été interrogé sur les commentaires de l’ancien patron Pochettino la saison dernière.

Le milieu de terrain des Spurs admet qu’il est “totalement d’accord” avec Pochettino maintenant, et se rend compte des douleurs avec lesquelles il peut jouer et de ce dont il a vraiment besoin pour s’asseoir.

Winks sent qu’il est maintenant habitué à cette bataille interne, et pense que c’est juste quelque chose qui vient avec l’âge et l’expérience, qu’il a bien sûr gagné ces derniers temps.

«Je suis totalement d’accord», déclare Winks. «Au cours des dernières années, j’ai réalisé avec quelles douleurs je peux jouer et sur lesquelles je dois être un peu plus pragmatique. C’est quelque chose auquel je suis habitué maintenant. Je suis sûr que chaque footballeur dirait la même chose », a-t-il ajouté.

