La star de West Ham «pétrifiée» et rejette de jouer à huis clos

Date de publication: jeudi 2 avril 2020 9:53

Le défenseur de West Ham, Aaron Cresswell, admet que la pandémie de coronavirus l’a laissé “pétrifié” pour son nouveau-né et insiste sur le fait que la Premier League ne devrait pas être tenue en rançon à une date de retour.

Le calendrier du football est actuellement suspendu jusqu’au 30 avril, mais cela devrait largement s’étendre lorsque les clubs de Premier League se réuniront vendredi.

L’UEFA a déclaré mercredi que toutes les ligues nationales devraient être terminées début août, ce qui met la pression pour qu’elles recommencent dès que possible.

Mais Cresswell, dont la fille est née juste avant l’escalade du virus dans ce pays, affirme que le football n’est pas une priorité.

“Au début, je ne pense pas que quiconque ait réalisé à quel point c’était grave”, a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

“Une fois que nous avons joué le match d’Arsenal, le football s’est arrêté après [Arsenal manager] Mikel Arteta a été testé et il est revenu positif. Leur équipe s’est isolée, puis c’était à peu près tout. Il n’y avait pas d’autre option. Le football a dû être suspendu.

«Nous voici quatre semaines plus tard, le football a de nouveau été suspendu jusqu’au 30 avril, mais le plus important est la santé et le bien-être de chacun. Le football peut attendre. Aussi simple que cela.

“J’ai une petite fille et elle a cinq semaines et, je vais être honnête, je suis pétrifiée.

«À mon avis, je pense qu’il a été beaucoup question de la rapidité avec laquelle nous pouvons récupérer le football, mais l’accent devrait être mis sur la santé des gens et sur le fait de rester à l’intérieur.

“Bien sûr, nous le manquons tous, mais il y a un tout plus grand tableau qu’un match de football et je crois qu’une fois que tout cela aura explosé, nous pourrons nous remettre en marche.

“Aucun de nous ne sait combien de temps nous resterons et nous voulons tous rester en Premier League, mais nous ne pouvons pas nous précipiter simplement parce que les gens disent que nous devons le faire dans un certain laps de temps pour terminer la saison.”

Les clubs sont confrontés à la perspective de perdre 750 millions de livres sterling de revenus TV si la ligue est annulée, ce qui signifie que c’est un scénario qu’ils essaient d’éviter.

Reprendre la saison à huis clos est une idée qui a été avancée, mais Cresswell a ses réserves.

Il a déclaré: “On parle de jouer à huis clos avant le retour des foules mais j’espère que les joueurs sont respectés autant que le public, et ils ne nous demandent pas simplement de jouer pour le divertissement à la télévision.

“Vous allez avoir besoin de tous les officiels, du personnel, des soins médicaux, des médias et des diffuseurs, donc ce ne sont pas seulement 22 joueurs qui vont jouer au football.

“Si nous revenons trop tôt et qu’un joueur se montre positif, alors toute la compétition devra être suspendue, sinon ce ne serait pas un terrain de jeu égal si certaines équipes sont sans leurs meilleurs joueurs.

«C’est un jeu d’attente jusqu’à ce que les scientifiques et les médecins qui travaillent sans relâche jour après jour nous disent que nous pouvons y retourner en toute sécurité.»