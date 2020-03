La star des ex-Spurs nomme les meilleurs managers du monde, sans Pochettino – HITC

Kieran Trippier a omis l’ancien patron de Tottenham Hotspur.

Kieran Trippier a déjà fait allusion à une rupture entre lui et le vieux patron de Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino.

L’Argentin a amené Trippier à Tottenham de Burnley en 2015 et l’arrière droit est devenu plus tard un international anglais sous Pochettino dans le nord de Londres.

Mais les choses sont peut-être devenues un peu aigres vers la fin, et le joueur de 29 ans a quitté les Spurs pour rejoindre l’Atletico Madrid l’été dernier.

S’adressant à The Mirror en septembre, Trippier a laissé entendre qu’un Pochettino insipide n’a pas aidé à clarifier son avenir avec les Lilywhites, en disant: «J’ai parlé au directeur de ses plans et je n’ai pas obtenu de oui et je ne l’ai pas obtenir un non. Vous avez donc l’impression. C’est décevant. J’ai tout donné pour le club et je voulais rester. »

Et Trippier a une fois de plus laissé entendre qu’il ne tient peut-être plus Pochettino en si haute estime.

S’exprimant sur le programme Football Focus de la BBC, le défenseur a nommé qui, selon lui, sont certains des meilleurs managers du monde, mais n’a pas reconnu l’ancien patron de Southampton et de l’Espanyol, qui a conduit Tottenham et Trippier à une finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Il a dit, lorsqu’on lui a demandé si Diego Simeone – qui avait éliminé Liverpool de la Ligue des champions plus tôt ce mois-ci – était le meilleur entraîneur du monde: «En ce moment, pour moi oui. De toute évidence, vous avez de très bons managers, vous avez Klopp, Guardiola, Sean Dyche. Vous avez des responsables qualité là-bas. Il est certainement là-haut. “

