La star des Rangers lance un avertissement sévère après la défaite à Hamilton

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 2:47

Andy Halliday a averti ses coéquipiers des Rangers que leurs jours à Ibrox seraient comptés, à moins qu’ils ne trouvent un moyen d’arrêter leur crise d’horreur.

L’équipe de Steven Gerrard a été hué par les furieux fidèles du Gers mercredi soir après n’ayant subi que sa deuxième défaite en championnat à domicile contre Hamilton au cours des 94 dernières années.

Le Gers a perdu 13 points depuis son retour de la pause hivernale, avec la perte de choc pour les lutteurs de Brian Rice à peine quatre jours après que les Light Blues aient également été éliminés de la Coupe écossaise William Hill par Hearts.

La perte d’Accies ne changera rien à la destination finale du titre de Ladbrokes Premiership avec le Celtic de Neil Lennon déjà hors de vue.

Mais Halliday insiste sur le fait que les joueurs de Gerrard ont encore beaucoup à jouer dans leurs 10 derniers matchs de la saison s’ils veulent éviter de faire partie d’un dégagement d’été.

Le milieu de terrain Ibrox – qui est hors contrat à la fin de la campagne – a déclaré: «Tout le monde devrait avoir peur pour son avenir, c’est aussi simple que cela.

«Dans un grand club, vous êtes jugé sur les résultats et les performances que vous réalisez de semaine en semaine.

“Cela fait 10 semaines maintenant et ce n’est pas un échec – c’est un revirement complet de fortunes.

«Si vous ne jouez pas pendant 10 semaines, votre position au sein de l’équipe sera bientôt remise en question.

“Beaucoup trop d’entre nous ont sous-performé pendant une longue période de temps, donc les fans ont le droit d’essayer.”

De la défaite de la finale de la Coupe écossaise 2016 à Hibs en passant par les divers raclages de Old Firm livrés par l’équipe tout conquérante de Brendan Rodgers, Hallhead a dû endurer plus que sa juste part de déceptions amères au cours de son passage de cinq ans avec son club de jeunesse. .

Mais il admet que la scène du vestiaire qu’il a rencontrée après que le vainqueur de David Mayo ait scellé la victoire 1-0 d’Accies était la plus plate qu’il ait vue à Ibrox.

“Le vestiaire était l’un des plus bas depuis que je suis ici et j’ai eu ma juste part de moments bas au club de football”, a avoué le joueur de 28 ans.

«C’est particulièrement plus difficile lorsque nous nous mettons en bonne position avant les vacances d’hiver et qu’il se désagrège aussi rapidement est amèrement décevant.

“Je ne peux pas mettre le doigt sur ce qui a mal tourné. Tout ce que je peux faire, et je sais que ce sont des mots vides, c’est au nom de tous les joueurs offrir nos excuses complètes et sincères.

“Les performances depuis la pause hivernale ont été à des kilomètres de là et nous ne pouvons pas mettre le doigt dessus.

«Pendant cinq ou six mois, nous avions l’air si dangereux et nous sommes toujours en compétition européenne et nous nous comportons très bien là-bas, mais au niveau national, c’est un Rangers complètement différent.

«C’est un club spécial et un maillot lourd et pour le moment nous ne le remplissons pas.

«Pendant six mois, les joueurs se sont très bien débrouillés et toutes les tâches se sont déroulées comme ils l’ont fait, mais pour l’instant, nous semblons confiants.

«Hamilton méritait de prendre quelque chose du match, mais mon sentiment une fois qu’ils étaient allés 1-0 était que je craignais pour nous parce que notre confiance semblait tirée et je ne la voyais pas tourner rapidement.

“Quelques chances ne nous ont pas échappé, mais malgré cela, nous ne méritions pas de gagner le match.”