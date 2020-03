La star des Rangers réagit à la suggestion d’une bombe, alors qu’un nouveau rapport émerge – HITC

Le manager des Glasgow Rangers Steven Gerrard a fait des commentaires très intéressants ce week-end.

James Tavernier des Rangers

Le défenseur des Rangers James Tavernier a déclaré au Scottish Sun qu’il souhaitait que le manager Steven Gerrard reste au club.

Gerrard a lâché une bombe samedi soir, alors que le manager des Rangers a suggéré au Scottish Sun qu’il envisageait son poste au club.

La légende de Liverpool a fait ces commentaires après la sortie des Rangers de la Coupe d’Ecosse samedi soir.

L’arrière droit des Rangers Tavernier a déclaré qu’il souhaitait que l’ancien milieu de terrain international anglais reste à Ibrox.

Tavernier a déclaré au Scottish Sun à propos de Gerrard: “Nous voulons qu’il soit là, certainement.”

Rapport positif

Le Scottish Sun a affirmé que malgré les commentaires de Gerrard, le manager des Rangers n’a pas démissionné de son poste au Scottish Premiership club.

Les Rangers restent

Gerrard est naturellement déçu de la façon dont ses joueurs des Rangers ont échoué en Coupe d’Écosse ce week-end, mais il est difficile de le voir quitter son rôle en ce moment.

Après tout, il y a encore une chance que le Gers puisse attraper l’amer de son ancien rival Celtic en tête du classement de la Scottish Premiership cette saison.

De plus, les Rangers sont passés à l’étape des 16es de finale de la Ligue Europa et pourraient aller encore plus loin dans la compétition européenne.

Dans d’autres nouvelles, le joueur de Tottenham Hotspur dit que Mauricio Pochettino n’a pas expliqué pourquoi il l’avait laissé de côté