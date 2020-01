La star des Spurs dément Mourinho dans une atmosphère négative

Date de publication: vendredi 24 janvier 2020 9:54

Tottenham milieu de terrain Eric Dier a nié qu’il y ait une atmosphère négative au club sous Jose Mourinho.

Les Spurs ont disputé trois matches de championnat sans but avant de battre Norwich en milieu de semaine et les joueurs seraient mécontents des méthodes d’entraînement de Mourinho.

“L’esprit a toujours été l’une des plus grandes forces de cette équipe et je pense toujours que c’est le cas”, a déclaré Dier.

«Je pense que tout le monde s’entraîne très bien, s’entraîne dur, s’amuse comme toujours.»

Mourinho a remplacé Mauricio Pochettino, qui a guidé les Spurs vers la finale de la Ligue des champions et quatre classements successifs parmi les quatre premiers, en novembre, le club se battant à la 14e place.

L’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United a commencé son règne de manière impressionnante avec quatre victoires lors de ses cinq premiers matches et l’équipe a marqué 16 buts dans le processus.

Mais après avoir battu Brighton 2-1 le lendemain de Noël, ils ont disputé quatre matches de championnat sans victoire et au cours de cette période, le meilleur buteur Harry Kane a subi une grave blessure aux ischio-jambiers qui a nécessité une intervention chirurgicale et est susceptible de le marginaliser jusqu’en avril.

En outre, le défenseur instable Danny Rose aurait affronté Mourinho après avoir été exclu de l’équipe de la journée.

Dier, qui a rejoint les Spurs du Sporting Lisbon en 2014, a déclaré: «Tout club, lorsque les résultats ne vont pas bien, n’est pas une atmosphère heureuse. Mais ce n’est certainement pas une atmosphère négative. “

Un article de journal affirmait que la formation de Mourinho ressemblait à des «sessions de ligue inférieure», mais l’international anglais Dier a déclaré: «Qui dit cela? Peut-être que vous, les gars, vous savez – je ne sais pas. Personnellement, je l’ai apprécié. J’aime faire de nouvelles choses. “

Le capitaine du club, Hugo Lloris, qui est revenu à l’action lors de la victoire contre Norwich après avoir été blessé au coude depuis octobre, a également dissipé les rumeurs de troubles.

“L’ambiance est géniale, on sent tous les joueurs impliqués et prêts à se battre pour le club, le nouveau manager et son staff”, a-t-il déclaré.

«Nous ne pouvons pas contrôler tout ce que vous dites à l’extérieur mais je peux confirmer que l’atmosphère est très positive. Nous nous concentrons sur nos journées et sur toutes les compétitions auxquelles nous participons. »

Dier a également défendu Christian Eriksen, qui a été critiqué par certains partisans de Tottenham pour ses performances ces dernières semaines, ayant refusé de signer un nouveau contrat.

Le meneur de jeu danois Eriksen a rejoint Tottenham depuis l’Ajax pour 11,5 millions de livres sterling en août 2013 et était une figure influente à l’époque de Pochettino, mais pourrait quitter le club en transfert gratuit à la fin de la saison et a été lié à l’Inter Milan lors du transfert de janvier. fenêtre.

“Il n’y a rien de négatif à dire sur Christian”, a déclaré Dier. «Je suis ici depuis presque aussi longtemps qu’il l’a fait et il s’est toujours bien comporté.

«Il a toujours été l’un des joueurs les plus professionnels que j’ai connus et l’un des meilleurs joueurs de Tottenham sur la base la plus cohérente.

«Quoi qu’il ait fait, il l’a fait avec les meilleures intentions. Il ne mérite donc cela de personne. »

