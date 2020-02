La star des Spurs révèle les conseils de Mourinho et lève le voile sur un début “ difficile ”

Date de publication: jeudi 6 février 2020 14h04

Ryan Sessegnon admet qu’il s’est battu avec lui-même alors qu’il essaie d’avoir un impact sur Tottenham.

Le joueur de 19 ans a dû endurer un début de carrière difficile pour les Spurs après son déménagement d’été de Fulham à 25 millions de livres sterling, où il est devenu une sensation adolescente connue pour ses affichages de gauche.

Il a d’abord dû surmonter une grave blessure aux ischio-jambiers, puis a été utilisé avec parcimonie par l’ancien patron Mauricio Pochettino avant d’être déployé à l’arrière gauche par Jose Mourinho.

Sessegnon dit que la vie sous le portugais a été une courbe d’apprentissage abrupte alors qu’il essaie de se réconcilier avec la vie dans un club de haut niveau.

Il a réalisé l’une de ses meilleures performances de son court séjour au club lors de la victoire 3-2 de la FA Cup au quatrième tour contre Southampton et est prêt à travailler dur.

“Jouer avec un entraîneur comme Mourinho est très tactique”, a-t-il déclaré. «Il n’aime pas concéder de buts, donc j’essaie également d’ajuster mon jeu de manière défensive.

«Il veut que je sois agressif, c’est ce que j’essaie de faire.

«Je pense que vous devez y travailler. Au fil des ans, j’ai essayé de m’améliorer, de travailler dur à l’entraînement, d’analyser mon jeu et des trucs comme ça.

«Il vient avec une expérience des jeux et des trucs.

«Ça vient. Chaque fois que je vais sur le terrain, j’essaie d’être positif et ces dernières semaines, quand j’ai eu la chance, c’était probablement un peu négatif.

«Quand je suis arrivé aux Spurs, c’était difficile au début, mais je commence à trouver mes pieds et plus je joue de jeux, plus je suis confiant.»

Sessegnon n’a joué pour les Spurs qu’en novembre, ce qui était loin de son séjour à Fulham, où il était bien parti pour 100 apparitions à son 18e anniversaire.

“C’était dur, vraiment dur”, a-t-il admis. «C’était ma première blessure grave et pour venir dans un grand club comme celui-ci, j’essayais de trouver mes pieds.

«Je suis revenu à l’entraînement et je l’ai ressenti à nouveau, donc c’était difficile. Heureusement, je suis maintenant indolore et j’apprécie mon football.

«En venant au jeu assez jeune, j’avais l’habitude de jouer à chaque match sans aucun type de blessure.

«Venir dans un grand club alors que je suis encore jeune, en développement, en train d’apprendre, pour subir une telle blessure était mentalement et physiquement difficile.

“Dieu merci, je n’ai plus de douleur maintenant et je veux juste continuer à jouer à des jeux.”