La star des Wolves vise le retour de la Liga, mais Nuno dit qu’il ne va nulle part

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 8:28

L’ailier des Wolverhampton Wanderers, Adama Traoré, a déclaré qu’un jour il aimerait retourner en Liga pour jouer pour l’un des deux grands d’Espagne.

Le joueur de 23 ans, qui est devenu un joueur clé de l’équipe de Nuno Espirito Santo après avoir peaufiné son jeu cette saison, est originaire de la célèbre académie de La Masia de Barcelone, mais il n’a pas exclu de déménager chez son rival le Real Madrid.

Traoré a joué un grand rôle alors que les Wolves sont revenus de deux buts derrière pour battre Manchester City et Southampton ces dernières semaines, des performances qui lui ont valu des liens avec certains des plus grands clubs de football européens.

Il a maintenant inscrit quatre buts et six passes décisives en Premier League cette saison et avec un talent pour les dribbles, il semble souvent être l’un des joueurs les plus dangereux des Wolves à l’avenir.

«Un retour au Barça? Je n’en veux pas », a-t-il déclaré au magasin espagnol El Larguero.

«Mais également, si le Real Madrid m’appelait, j’y irais aussi. J’étais (à Barcelone) depuis 10 ans et j’ai de très bons souvenirs. »

Après avoir fait un total de quatre apparitions pour son club d’enfance de Barcelone, il a déménagé à Aston Villa à l’adolescence en 2015, obtenant à l’origine des opportunités sous Tim Sherwood.

Un an plus tard, il a déménagé à Middlesbrough, où ses performances dans le championnat ont vu les loups juger bon de dépenser 18 millions de livres sterling pour lui.

On a récemment demandé à Nuno si les loups envisageraient de le laisser partir pendant la fenêtre de transfert de janvier, à laquelle il a offert une réponse emphatique en un mot: «Non».