La star d’Everton affirme qu’Ancelotti fait maintenant quelque chose que l’ancien directeur de Toffee a fait – HITC

Everton ace Bernard a été en forme sous Carlo Ancelotti.

Le milieu de terrain d’Everton, Bernard, a déclaré sur le site officiel du club que Carlo Ancelotti l’utilisait désormais de la même manière que l’ancien objectif des Toffees Paulo Fonseca.

Le Brésilien a souvent montré des aperçus de sa qualité depuis qu’il a rejoint Everton en 2018, et les fans ont vu plus de moments de qualité ces derniers temps.

Bernard a été une force créative depuis la nomination d’Ancelotti, et les statistiques semblent très bonnes, à commencer par trois passes clés et trois dribbles réussis contre Burnley le lendemain de Noël.

Lors de la victoire 1-0 contre Brighton en janvier, Bernard a réussi quatre passes clés et trois dribbles réussis, avant de décrocher une passe décisive contre Newcastle United le mois dernier également.

Bernard n’était pas un remplaçant inutilisé lors de la victoire 3-2 contre Watford samedi après-midi, mais il espère peut-être s’impliquer contre Crystal Palace samedi.

Le joueur de 27 ans s’est vu confier un rôle à gauche, coupant à l’intérieur pour non seulement créer et s’impliquer, mais aussi dégager de l’espace pour que Lucas Digne puisse aller de l’avant, et son influence créatrice sous Ancelotti semble plus grande qu’elle ne l’était sous Silva .

Maintenant, Bernard a admis qu’il était vraiment satisfait de ses performances et pense qu’Ancelotti l’utilise maintenant de la même manière que Paulo Fonseca était au Shakhtar Donetsk, en le jouant à l’intérieur depuis le flanc gauche.

Ce qui est ironique, c’est qu’Everton voulait que Fonseca soit son nouveau manager en 2018 (Liverpool Echo), ce qui signifie que Bernard aurait pu le suivre à Everton et jouer à nouveau sous lui – mais à la place, il travaille pour un manager qui veut maintenant l’utiliser dans un de la même manière, et c’est parfait pour lui.

“Je suis vraiment content de mes performances et d’avoir pu aider l’équipe”, a déclaré Bernard. «Cela tient en partie à la liberté que Carlo Ancelotti m’a donnée de jouer. Maintenant, c’est un processus de développement et de compréhension de ce que le coach attend de vous, évoluant et se développant au jour le jour. Ce que le manager m’a demandé, c’est de chercher des espaces entre les lignes défensives. J’ai pu trouver cet espace, recevoir le ballon et me retourner et le jouer rapidement. »

«La liberté que Carlo m’a donnée me permet de trouver ces espaces. Et le processus d’apprentissage sous Carlo a été très rapide car j’ai déjà joué ce rôle. C’est ainsi que j’ai joué au Shakhtar Donetsk sous Paulo Fonseca. En jouant à l’intérieur, vous êtes plus près du but, donc plus d’opportunités se présenteront: des opportunités d’aider vos coéquipiers et, comme contre Newcastle, des chances de tirer. J’ai eu un tir qui est allé un peu plus et un autre de l’extérieur de la boîte enregistré par le gardien. Je chercherai à créer des passes décisives pour mes coéquipiers, mais je pense aussi aux opportunités de score qui peuvent se présenter », a-t-il ajouté.

