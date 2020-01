La star d’Everton, Kean, salue l’impact d’Ancelotti après son premier but

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 4:36

Everton le buteur Moise Kean admet que son premier but pour le club lui a donné le coup de pouce dont il a besoin pour commencer à marquer plus régulièrement.

Le joueur de 19 ans a enregistré son premier but à Everton lors de sa 22e participation depuis un déplacement de 27,5 millions de livres de la Juventus en 71 minutes, mais ce n’était pas suffisant pour remporter la victoire. Newcastle a marqué deux fois dans le temps additionnel pour arracher un match nul 2-2.

Cependant, il y avait une promesse considérable dans sa performance, celle que Goodison Park attendait depuis l’été.

«Ça fait du bien, c’est une grande motivation pour faire plus de travail et aider l’équipe. J’espère (c’est le premier d’un grand nombre) », a déclaré Kean à evertontv.

«J’ai montré à l’entraîneur que je suis prêt et s’il choisit de me mettre sur le terrain, je fais de mon mieux. Je suis très heureux.

«C’est une bonne motivation pour commencer à faire très bien, à bien jouer pour l’équipe.»

Kean pense que son partenariat avec Dominic Calvert-Lewin, qui a porté son total à 10 buts avec le deuxième contre les Magpies, profite à lui et à l’équipe.

«Dom et moi jouons très bien ensemble. C’est bon pour moi et pour l’équipe que nous jouions avec deux attaquants, mais nous devons continuer à obtenir de meilleurs résultats », a-t-il ajouté.

Le manager Carlo Ancelotti souhaite que l’attaquant Kean s’améliore techniquement et tactiquement, mais estime que l’adolescent se dirige dans la bonne direction.

“C’était bon pour lui, pour sa confiance, pour un attaquant de marquer, c’était important”, a déclaré l’italien.

«Il a très bien joué, travaillé dur, pressé vers l’avant, ce que j’ai demandé, il l’a fait. C’était important pour l’équipe.

«Cet objectif peut lui donner plus de confiance dans ce qu’il fait, il se porte bien.

“Il doit s’améliorer, il est jeune et doit s’améliorer techniquement et tactiquement mais il est dans la bonne voie.”

Le tirage au sort n’a fait qu’une défaite en championnat en six matches de championnat pour Ancelotti et, malgré la déception dévastatrice de laisser échapper une victoire entre leurs doigts, le manager a refusé d’être trop optimiste.

Ancelotti avait appelé ses joueurs à être plus courageux et a vu des progrès sur ce front.

«Je pense que l’idée, la façon dont nous avons joué était bonne. Nous devons suivre cette idée: bien s’entraîner à la formation, travailler dur et avoir une idée claire », a-t-il ajouté.

«Je pensais qu’aujourd’hui nous allions bien offensivement et défensivement, nous avons joué plus verticalement que lors des derniers matchs. J’en suis vraiment content.

«Il est vrai que nous aurions pu rester plus concentrés sur les coups de pied arrêtés et c’est vrai que nous aurions pu être plus concentrés dans les dernières minutes, mais je pense que l’équipe a joué un match fantastique pendant les 90 minutes.

“Nous sommes déçus mais de l’autre côté, nous sommes vraiment satisfaits de la performance.”

Nous ne pouvons pas vraiment croire que nous écrivons cela, mais les costumes nous ont convaincus de faire une émission sur YouTube. Sarah et Dan y sont, vous devriez probablement le regarder, ne serait-ce que pour voir leurs visages. Abonnez-vous ici.