La star d’Huddersfield se réjouit de £ 15 millions d’as de Leeds – HITC

Helder Costa a fait sa part pour aider Leeds United à éliminer ses rivaux du Yorkshire aujourd’hui.

La star de Huddersfield Town, Harry Toffolo, a rendu hommage à l’ailier de Leeds United Helder Costa.

En tant qu’arrière gauche, le défenseur des Terriers s’est heurté aujourd’hui à l’aviateur portugais du côté droit de l’attaque des Blancs.

Il y a des ailiers plus faciles à marquer dans le championnat et Toffolo a parfois lutté contre la star de Leeds, qui est prêtée par Wolverhampton Wanderers.

Interrogé sur l’équilibre nécessaire entre la défense et l’attaque pour un arrière latéral, Toffolo a déclaré à BBC West Yorkshire Sport: «Je pense que vous devez respecter ceux contre qui vous jouez. C’est une équipe avec des joueurs comme Costa par exemple que je marquais aujourd’hui.

«C’est un joueur exceptionnel, vous devez donc respecter cela, mais vous devez également les tester dans l’autre sens. Oui, nous avons essayé de créer des opportunités mais ils pressent bien et ils sont un bon joueur de football. “

Le joueur de 26 ans est un grand nom pour Leeds, mais il n’a pas toujours été un grand joueur.

Il n’a été prêté que l’été dernier, mais trois buts et trois passes décisives en 37 matches de championnat ne sont pas un brillant retour.

United s’est engagé à payer 15 millions de livres sterling pour le signer tout de suite cet été [The Daily Mail] et si l’équipe de Marcelo Bielsa monte, ils auront besoin de beaucoup plus de cohérence et de production de Costa en Premier League.

Mais Bielsa et tous les fans de Leeds seront très heureux de traverser ce pont une fois arrivé.

