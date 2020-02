La star du PSG Mbappe révèle comment il a failli rejoindre Chelsea

Date de publication: Mercredi 26 février 2020 3:35

Star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe a révélé qu’il avait eu des essais à la fois Chelsea et le Real Madrid avant de faire irruption sur la scène de Lique 1.

À seulement 11 ans, il a été appelé pour un procès à Chelsea, et le vainqueur de la Coupe du monde prétend à l’époque qu’il pouvait à peine croire qu’il avait été invité à Londres.

Mais ses parents sont intervenus pour l’empêcher de se rendre en Premier League – une décision qui, selon lui, est désormais la meilleure pour son développement.

Dans un article pour The Players’s Tribune, Mbappe a écrit: «Peut-être que si vous n’êtes pas d’où je viens, vous ne pouvez pas comprendre cela. Mais, par exemple, quand j’avais 11 ans, je suis allé à Londres pendant quelques jours pour m’entraîner avec l’équipe de jeunes de Chelsea. J’étais tellement excité et choqué que je ne voulais même pas dire à mes amis du quartier où j’allais.

«Je n’avais pas de téléphone à l’époque, alors j’ai demandé à mon père de me donner le sien et je leur ai montré les photos que nous avions prises. C’est alors qu’ils m’ont finalement cru. Mais l’important était qu’ils n’étaient pas jaloux. Pas du tout. Ils étaient juste étonnés.

«Après cette expérience à Chelsea, je suppliais mes parents de me laisser quitter Bondy et d’aller dans un grand club. Mais vous devez comprendre ma mère et mon père.

«Ils voulaient que je reste à la maison pour que je puisse être un enfant et vivre une vie normale. Je ne le comprenais pas à l’époque, mais c’était en fait la meilleure chose pour moi, car j’ai appris beaucoup de dures leçons que je n’aurais jamais apprises dans une bulle dans une académie. “

De nos jours, Mbappe est lié à un transfert d’argent au Real Madrid – un club où il a également eu la chance de se joindre à l’adolescence.

Il a écrit: «Juste avant mon 14e anniversaire, j’ai eu une incroyable surprise. Mon père a reçu un appel de quelqu’un du Real Madrid, m’invitant à venir en Espagne pour une formation pendant les vacances. Ce fut un choc, car ils ont en fait dit à mon père: “Zidane aimerait voir votre fils”. À l’époque, Zizou était le directeur sportif. Bien sûr, j’étais sur la lune. J’étais désespéré de partir.

«Je n’oublierai jamais le moment où nous sommes arrivés au centre de formation depuis l’aéroport. Zidane nous a rencontrés sur le parking près de sa voiture, et c’était une très belle voiture, bien sûr.

«Il m’a conduit sur le terrain d’entraînement, et je pensais juste à moi-même, je suis dans la voiture de Zizou. Je suis Kylian de Bondy. Ce n’est pas réel. Je dois encore dormir dans l’avion. Parfois, même lorsque vous vivez vraiment quelque chose, cela ressemble à un rêve. »