La star montante de Chelsea prête à prolonger son contrat à Stamford Bridge

Date de publication: dimanche 29 mars 2020 3:19

Tino Anjorin, diplômé de l’académie de Chelsea, est très proche de signer un nouvel accord à long terme à Stamford Bridge.

Le joueur de 18 ans a plus d’un an pour exécuter son contrat actuel avec les Bleus, mais il devrait désormais finaliser les conditions prolongées pour le garder dans l’ouest de Londres, selon l’agence de presse PA.

Anjorin est la dernière d’une série de stars locales à faire une percée à Stamford Bridge ce terme, et la transition vers un nouveau contrat souligne le patron Frank Lampard confiance dans le potentiel de l’Angleterre des moins de 19 ans.

L’arrêt du coronavirus a lancé une multitude de nouveaux défis pour les clubs de Premier League qui tentent de remanier leurs équipes, en particulier en termes de recrutement.

Alors que tous les sports sont mis en veilleuse et que les voyages sont impossibles, les clubs se tournent vers les chats vidéo pour mener une diligence raisonnable sur les signatures potentielles, qui se déroulerait normalement en personne.

Les activités de recrutement et de rétention peuvent évoluer plus lentement mais ne se sont pas arrêtées, et le nouvel accord d’Anjorin à Chelsea continue de se rapprocher.

La suspension actuelle de la Premier League jusqu’au 30 avril devrait à nouveau être prolongée, mais les patrons de haut niveau restent déterminés à terminer la campagne en cours.

L’ancien milieu de terrain de Chelsea et de l’Angleterre, Lampard, à l’ouest de Londres, continue de tourner autour de la jeunesse, même si le club de Stamford Bridge pourra acheter gros pendant la saison serrée.

L’interdiction de transfert de Chelsea l’été dernier a refusé à Lampard la possibilité de mettre son empreinte sur l’équipe par le biais de nouvelles recrues, et les Bleus ont décidé de ne faire aucune signature dans la fenêtre de janvier.

Les patrons du blues ont choisi de suspendre le feu en janvier afin d’éviter de payer au-dessus des cotes et ont été rapidement récompensés lorsqu’ils ont conclu un accord de 34 millions de livres sterling pour amener Hakim Ziyech de l’Ajax à Stamford Bridge cet été.

La priorité de transfert de Chelsea devrait désormais rester à l’arrière gauche, où Ben Chilwell de Leicester a été une cible à long terme.

Anjorin, né dans le Dorset, a rejoint le programme du centre de développement de Chelsea pour les moins de sept ans, signant officiellement pour le club deux ans plus tard.

Le milieu de terrain local a fait ses débuts seniors lorsque Chelsea a battu Grimsby 7-1 lors de la Coupe Carabao en septembre.

Et le 8 mars, il est sorti du banc pour son arc en Premier League alors que les Blues ont mené Everton 4-0 à Stamford Bridge.

La percée d’Anjorin a aidé Lampard à établir un nouveau record de Chelsea, en distribuant huit débuts aux produits de l’académie à Stamford Bridge cette saison.

L’attaquant Armando Broja a fait une apparition tardive dans cette confortable victoire d’Everton, ce qui signifie que Lampard a surpassé les sept débuts de Ted Drake lors de la saison 1956-1957 de Chelsea.

Mason Mount, Reece James, Billy Gilmour, Marc Guehi, Tariq Lamptey et Ian Maatsen sont les autres à avoir fait leurs débuts en équipe première sous Lampard ce trimestre.

L’attaquante Tammy Abraham et le défenseur Fikayo Tomori se sont imposés comme des habitués de l’équipe première cette saison, offrant aux Blues deux autres histoires de réussite locales.

LIRE LA SUITE: Chelsea tente de l’emporter sur Man Utd pour Bellingham, alors qu’ils poursuivent cinq signatures d’été