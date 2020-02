La star suisse pourrait être énorme pour les Rangers maintenant – HITC

L’équipe Ibrox des Glasgow Rangers a signé l’attaquant la semaine dernière.

L’une des raisons pour lesquelles le lane des Rangers Florian Kamberi s’est brouillé avec Neil Lennon est le manque de faim de l’attaquant suisse.

Lennon a souvent exprimé ses frustrations avec le tueur à gages appartenant à Hibernian en public et cela a conduit à une rupture des relations entre les deux.

Les Rangers ont signé avec Kamberi en prêt du club de Easter Road la semaine dernière et bien qu’il soit sans aucun doute moins efficace qu’il ne l’était après son arrivée en Écosse, le joueur de 24 ans, qui n’a réussi que trois buts cette saison, pourrait être un joueur important pour le Gers d’ici à mai.

C’est parce qu’il pourrait potentiellement être sans club cet été et Kamberi – qui a marqué neuf buts en championnat lors de ses 14 premiers matchs avec Hibs – devra faire tout son possible pour que l’équipe d’Ibrox le signe de manière permanente.

Il a admis après avoir déménagé à Glasgow que c’était une «décision de rêve» pour lui et Jack Ross a révélé [The Scottish Sun] qu’il lui serait très difficile de retourner à Leith à la lumière de ces commentaires.

C’est une mauvaise nouvelle pour Kamberi car il a coché son club parent sans savoir si les Rangers vont le signer définitivement.

Mais la bonne nouvelle est qu’il a le courage de quatre mois pour faire une grande, grande déclaration à la lumière du patron des Blues Steven Gerrard et la seule façon de le faire est de redécouvrir la forme de ses débuts chez Hibs – et cela bénéficiera Gerrard.

Avec les Rangers en compétition dans trois compétitions et Jermain Defoe étant exclu pour cinq à six semaines, Alfredo Morelos ne va pas renflouer le Gers chaque fois qu’il a besoin d’un but.

Mais Kamberi, sachant à quel point son avenir est incertain dans deux clubs, devrait être motivé pour changer la donne dont Gerrard aura besoin.

