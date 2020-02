La starlette de Liverpool parmi les adolescents de Premier League imitant les héros du club

Date de publication: Mercredi 5 février 2020 12:17

Curtis Jones comme Steven Gerrard à Liverpool

Il y a, stylistiquement, des comparaisons plus pertinentes à faire entre Curtis Jones et ses prédécesseurs de Liverpool. Le joueur de 19 ans est un hybride de Georginio Wijnaldum, Adam Lallana et Philippe Coutinho, avec sa discipline de position, ses compétences techniques, son altruisme admirable, son habileté au toucher, sa presse tenace et sa capacité à travailler dans des espaces restreints, ce qui permet une combinaison puissante au milieu de terrain.

Mais symboliquement, Jones en tant que nouveau Gerrard est une connexion irrésistible. En tant que leader né et produit de l’académie de Liverpool, c’est une association qu’il devrait embrasser, partageant une délicieuse responsabilité avec Trent Alexander-Arnold en tant que héros local à une époque de domination suprême. Si tel est le cas, Jurgen Klopp est en bonne voie d’atteindre l’un de ses premiers objectifs de Liverpool.

Gabriel Martinelli comme Alexis Sanchez à Arsenal

Aussi problématique que soit la description de Sanchez en tant que «héros» d’Arsenal pour certains, le Chilien n’a pas encore été correctement remplacé dans le nord de Londres. Pierre-Emerick Aubameyang a été un excellent substitut à sa menace de but mais les Gunners n’ont toujours pas les incommensurables de Sanchez plus de deux ans après son départ.

L’agression en attaque, l’énergie, la mentalité guerrière, la belligérance, la pulsion et la détermination. De tels traits ne peuvent pas être reflétés sur des feuilles de calcul, ni entraînés à l’existence. Ils sont naturels, instinctifs, innés.

Sanchez l’avait. Martinelli l’a. Il peut sembler un peu grossier de faire un lien aussi non quantifiable entre deux Sud-Américains – il est un petit Ronaldo original, aussi – mais il ne serait pas surprenant de voir le jeune homme de 18 ans remonter son short tout en poussant un cri de frustration primaire face à l’incapacité de ses coéquipiers à suivre son brillant implacable.

Mason Greenwood comme Robin van Persie à Manchester United

Ne le prenez pas à cet idiot, mais à l’homme lui-même.

“Je pense qu’il sera très bon parce qu’à chaque match, il essaie de me copier”, a déclaré Van Persie en décembre. “Mon style, ma technique, mon pied gauche, ma façon de finir … donc, je suis sûr qu’il finira bien.”

La preuve est vraiment dans le pudding délicieusement emphatique. Lorsque le manager lui-même a reconnu ouvertement les similitudes, il y a clairement quelque chose là-dedans. Greenwood, 11 ans lorsque Van Persie renvoyait Manchester United pour son dernier titre en Premier League, n’a guère de richesse d’autres modèles de United à copier.

Mason Greenwood est Robin van Persie réincarné. 👀 pic.twitter.com/qFNfY0Ufle

– The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 21 juillet 2019

Phil Foden comme David Silva à Manchester City

Pep Guardiola a construit une tige pour son propre dos. Faire référence à Foden comme «le joueur le plus, le plus, le plus talentueux que j’ai jamais vu dans ma carrière de manager», c’était fournir des munitions aux dissidents lorsque les actions publiques parlaient beaucoup plus silencieusement que des mots effusifs.

Sa gestion du produit académique le plus prometteur de Manchester City a été sinon impeccable et tout à fait conforme à un précédent historique. Foden a déjà figuré plus régulièrement sous Guardiola que Sergio Busquets et Thiago Alcantara à son âge, avec son ascension interrompue vers le trône retardée pour une raison.

Le départ prévu de Silva cet été laissera un espace que la Ville se prépare depuis longtemps à annoncer en interne et à un seul candidat. “Nous n’achèterons aucun joueur à sa place parce que nous avons Phil”, a déclaré Guardiola le mois dernier, Silva lui-même décrivant Foden comme “un bon remplaçant pour moi” l’été dernier. Sa patience sera certainement payante.

Billy Gilmour comme Cesc Fabregas à Chelsea

L’instinct est de comparer n’importe quel jeune milieu de terrain de Chelsea à son manager actuel, pour accentuer les similitudes en termes de buts marqués, de timing incroyable ou d’attributs physiques et mentaux de pointe à la recherche de quelque chose de plus important.

Mais Frank Lampard lui-même saura que l’un des jeunes les plus prometteurs de Chelsea fait écho à un pilier plus récent de l’équipe première. “Je pensais que Gilmour dirigeait le match depuis le milieu de terrain”, a déclaré le manager de la performance de l’adolescent lors d’une victoire contre Grimsby en septembre. «Je lui fais absolument confiance. Il est venu, l’a dépassé, l’a déplacé, passe simplement à travers les lignes », a-t-il déclaré après un autre affichage de tasse impressionnant.

Gilmour sera heureux que sa capacité sur le ballon reçoive une reconnaissance managériale particulière. Pour un joueur qui a remarqué à l’été 2018 que «j’adore regarder Fabregas jouer» et «c’est ce que je veux faire correspondre» – et dont le temps a été dépensé étudier des clips de l’espagnol – il est bien placé pour se développer.

Matt Stead