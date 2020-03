La stratégie de la direction de Boca pour baisser le prix et acheter le pass de Junior Alonso

Junior Alonso met fin à son contrat avec Boca en milieu d’année et les dirigeants doivent exécuter une option d’achat de 3 millions d’euros s’ils veulent garder le laissez-passer paraguayen.

Cependant, à partir du Xeneize, ils prévoient de mener une stratégie pour abaisser le prix de leur puce. Selon ce que Matías Bustos Milla a déclaré à CNN Deportes, Boca n’offrirait que 2 millions d’euros à Lille (club propriétaire de son pass) pour clôturer l’embauche d’Alonso, devenu un élément clé de l’équipe lors des derniers matchs.

Au cours des dernières saisons, le club français n’a manifesté aucun intérêt à le conserver et, avant de le transférer à Boca, il l’a prêté au Celta de Vigo. Pour cette raison, les dirigeants du Xeneize offrir moins d’argent pour faire pression et convaincre Lille. Sans aller plus loin, le Patron Bermúdez a confirmé que le club fera tout son possible pour l’acheter: “Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que Alonso reste.”

L’intention du conseil d’administration et du personnel technique est qu’Alonso reste à Boca y être l’un des partants incontestés dans la dernière ligne de l’équipe. La vérité est que le Paraguayen a élevé le niveau et remporté le titre dans le onze de Miguel Ángel Russo. Seront-ils en mesure de l’acheter à un prix inférieur à celui prévu au départ?