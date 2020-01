La stratégie de prêt du Bayern Munich ouvre la voie à une grande fenêtre de transfert estivale

Nicolas Kühn et Álvaro Odriozola sont les derniers de plusieurs joueurs que le Bayern Munich a acquis en prêt. Ils rejoignent Philippe Coutinho et Ivan Perisic, qui ont été signés quelque peu brusquement après que Leroy Sané, le principal objectif du transfert du Bayern, ait déchiré son LCA quelques jours avant qu’il n’ait finalisé son transfert pour rejoindre le club. Comme indiqué par AZ, les récents mouvements du Bayern indiquent un transfert plus large: le club économise maintenant de l’argent pour ce qui sera probablement la plus grande fenêtre de transfert de son histoire cet été.

Leur hypothétique charbon est de libérer le plus d’argent possible afin que le Bayern puisse signer à la fois Sané de Manchester City et Kai Havertz de Bayer Leverkusen, pour qui le Bayern fait face à une forte concurrence de Liverpool et de Barcelone.

Étant donné que Coutinho et Perisic sont tous deux au club sur des prêts à court terme, une grande partie du budget de transfert de l’été dernier, qui était destiné à Sané, sera à nouveau disponible cet été. Cet argent sera nécessaire cet été.

Lorsque le Bayern retournera à la table des négociations avec Manchester City, AZ spécule qu’il coûtera probablement environ 200 millions d’euros, y compris ses frais de transfert et son salaire, bien que le Bayern essaiera de réduire les frais de transfert en fonction des performances de Sané pour City une fois qu’il aura fait son retour. Comme si 200 millions d’euros ne suffisaient pas, il est supposé qu’il en coûterait au Bayern environ 130 millions d’euros pour acquérir les services de Havertz auprès de Leverkusen.

À la lumière de ce plan de transfert, l’avenir de Coutinho avec le Bayern est vraiment remis en question. Le Bayern n’exercera évidemment pas son option d’achat pour l’acheter à Barcelone à la fin de son prêt pour 120 millions d’euros. Ce n’est toutefois que la limite supérieure d’une redevance potentielle que le Bayern pourrait négocier avec Barcelone si le club décidait de garder Coutinho. Si le budget du Bayern est destiné à la fois à Sané et à Havertz cet été, Coutinho serait probablement le coupable.

Essentiellement, le Bayern a comblé les lacunes de sa liste de joueurs de prêt pour éviter de se lier avant de dépenser gros sur ses principales cibles. Bien sûr, comme c’est le cas pour toute fenêtre de transfert, en particulier celle impliquant le «FC Hollywood», il n’y a aucune garantie. La blessure au genou de Sané a considérablement compliqué les choses, mais il semble de plus en plus que le Bayern est prêt à faire tout ce qu’il faut pour l’amener à Munich et Havertz.