La suggestion de Gary Neville idéale pour Liverpool et Leeds United – Notre point de vue – HITC

Liverpool de Jurgen Klopp et Leeds United de Marcelo Bielsa voudront que la saison se termine.

Avec la saison suspendue pour le moment, les fans de Liverpool et de Leeds United doivent être inquiets.

On ne sait pas quand la campagne reprendra et ce que les autorités du football prévoient de faire.

Liverpool est sur le point de remporter le titre de Premier League cette saison, tandis que Leeds est à un point d’avance sur West Bromwich Albion, deuxième, en tête du classement.

C’est la première fois dans l’ère de la Premier League que les Reds vont remporter le titre de champion, tandis que la formation du West Yorkshire ne figure plus dans l’élite du football anglais depuis 2004.

La légende de Manchester United, Gary Neville, a suggéré sur Twitter comment la saison devrait se jouer et ce qui devrait se passer, et son idée conviendrait parfaitement à Liverpool et à Leeds.

Liverpool pourrait conclure le titre de la ligue en seulement deux matchs, tandis que les joueurs de Leeds sont suffisamment en forme pour jouer un certain nombre de matchs en peu de temps.

Peut-être plus important encore, les Reds et les Blancs voudront que la saison se termine aussi longtemps que cela prend, et l’appel de Neville pour que la campagne ne soit pas déclarée nulle et non avenue serait encourageant pour les fidèles d’Anfield et d’Elland Road, d’autant plus que l’ancien international d’Angleterre Le défenseur est copropriétaire de Salford City.

