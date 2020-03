La Suisse suspend la ligue jusqu’au 23 mars pour le coronavirus

Les dirigeants des vingt clubs de la Ligue suisse de football, réunis ce lundi à Berne, ont décidé dePlacer les différends de match dans la catégorie la plus élevée et la deuxième division au moins jusqu’au 23 mars pour empêcher la propagation du coronavirus.

03/02/2020 à 19:52

CET

SPORT.es

Après le report du vingt-quatrième jour, il a également été convenu de faire de même avec les réunions des trois suivantes après que le Conseil fédéral (gouvernement) a annoncé l’interdiction de tout événement public avec plus d’un millier de participants pour empêcher la propagation du coronavirus.

Vendredi dernier, le Conseil fédéral a déclaré que le pays était dans une “situation particulière” au vu des cas de COVID-19 maintenant et les épidémies à venir, comme celle du nord de l’Italie, il a donc pris cette mesure au moins jusqu’au 15 mars.

Si les autorités ne prolongent pas l’interdiction au-delà de cette date, les deux ligues reprendront immédiatement et se joueront normalement.

Les clubs ont discuté de la possibilité d’organiser des matchs à huis clos, mais cette possibilité a été exclue pour des raisons économiques.

Ce groupe a déclaré qu’il continue de suivre la situation attentivement et en collaboration avec les équipes, les partenaires et les autorités et que si le Conseil fédéral prolonge l’interdiction des événements ou s’il existe d’autres conditions plus larges, il y aura une nouvelle réunion à cet égard.