La superstar de l’ex-Arsenal, Wilshere, fait une déclaration accablante à West Ham

Date de publication: Dimanche 12 avril 2020 6:49

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal et d’Angleterre Jack Wilshere a rendu un verdict accablant sur son sort à West Ham jusqu’à présent, affirmant que cela n’a tout simplement pas fonctionné pour moi.

Wilshere, 28 ans, a fait irruption sur la scène des Gunners en 2008 et est devenu un habitué de l’Angleterre à partir de onze ans au début de la vingtaine.

Performances dynamiques dans le Arsenal milieu de terrain, notamment dans un affichage éblouissant en Ligue des champions contre Barcelone, a assuré que Wilshere devenait l’un des footballeurs les plus pensés de l’époque.

Cependant, une série d’années ravagées par les blessures a suivi, le joueur devant subir plusieurs chirurgies de la cheville qui ont constamment entravé à la fois sa durée de vie régulière et son développement en tant que footballeur.

Wilshere a rejoint Bournemouth en prêt en 2016 et semble avoir repris sa carrière, mais a été autorisé à quitter Arsenal pour West Ham sur un transfert gratuit après avoir passé une seule saison de plus aux Emirats.

L’international anglais, 34 fois plafonné, n’a fait que 11 apparitions depuis qu’il a rejoint les Hammers, et Wilshere ne se fait aucune illusion que cette décision n’a pas été un succès.

“Cela n’a pas fonctionné pour moi, je vais être honnête”, a déclaré Wilshere au Stadium Astro (via le Daily Express). «Ça ne s’est pas passé comme je le voulais, j’ai trop manqué de football, je n’ai pas joué assez de matchs.

“Je veux me remettre sur la bonne voie, reprendre ma carrière sur la bonne voie, jouer à des jeux semaine après semaine et recommencer à me sentir comme un footballeur.”

«Les deux dernières années ont été frustrantes. J’ai évidemment commencé [my career] vraiment bien à Arsenal, je l’appréciais, je l’aimais, le prenant presque pour acquis.

«Ensuite, j’ai été blessé et j’ai commencé à comprendre mon corps, à comprendre que cela se produit dans le football.

«J’ai apprécié mon temps à Arsenal et, évidemment, je suis allé à Bournemouth, j’ai eu une bonne année mais j’ai subi une autre blessure.

«Je suis revenu, on m’a dit que je pouvais partir mais j’ai réussi à rester et à me battre pour revenir dans l’équipe et j’ai passé une bonne année. Ensuite, j’ai pris la décision de quitter Arsenal et de rejoindre West Ham. »

