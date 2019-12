La suspension de son fils est suspendue alors que Tottenham perd son appel contre un carton rouge

Date de publication: mardi 24 décembre 2019 15h54

Tottenham sera privé de Son Heung-Min pour ses matchs contre Brighton, Norwich et Southampton après avoir perdu son appel contre son carton rouge.



L'attaquant sud-coréen a été limogé dans la seconde moitié de la défaite 2-0 contre Chelsea au Tottenham Hotspur Stadium lorsque VAR lui a montré qu'il donnait un coup de pied à Antonio Rudiger en représailles à une faute.

Malgré le lancement d'un appel par les Spurs, la Football Association a déterminé les cartons rouges, ce qui signifie que le joueur de 27 ans manquera désormais les matchs à domicile contre Brighton le lendemain de Noël, et à Norwich et à Southampton le samedi et le jour de l'an respectivement.

L'arbitre Anthony Taylor a initialement choisi de ne pas pénaliser Son pour le défi contre le défenseur de Chelsea Rudiger, mais Paul Tierney, un officiel de la VAR, a décidé différemment et a conseillé à Taylor de délivrer un carton rouge.

Il s'agissait du troisième carton rouge pour Son en 2019, car il avait également été expulsé pour avoir poussé Jefferson Lerma à Bournemouth la saison dernière, puis pour un défi contre Andre Gomes d'Everton en novembre qui avait brisé la cheville du milieu de terrain.

Spurs a également fait appel contre les deux licenciements, gagner ce dernier.

Jose Mourinho a précédemment déclaré que si Son était suspendu, ce serait comme recevoir «cinq punitions».

"J'espère que Son n'est pas puni cinq fois", a déclaré le manager. «Une fois, c'est la faute que Rudiger lui a faite. La seconde doit être envoyée. Le troisième serait de ne pas jouer contre Brighton.

«Le quatrième à ne pas jouer contre Norwich et le cinquième à ne pas jouer contre Southampton. J'espère donc être puni deux fois suffit, il ne mérite pas pour le troisième le quatrième ou le cinquième.

«Ce serait une grosse perte [de perdre Son]. Nous n'avons pas de grosse équipe. Nous n'avons pas beaucoup de joueurs.

«Ce moment est un moment où il est normal de penser aux rotations et aux situations très difficiles pour les joueurs de jouer à chaque match. Nous n'avons pas [Erik] Lamela et c'est une grosse perte pour nous.

«Mais si cela se produit, nous devons essayer d'y faire face et de lutter contre l'injustice. Mais la façon de lutter contre l'injustice est de donner le meilleur de nous-mêmes et les garçons qui vont jouer vont essayer d'obtenir des résultats. »

Pendant ce temps, un fan a été interdit de lancer une tasse au gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga pendant le match, tandis que les enquêtes sur les allégations d'abus racistes à l'encontre de Rudiger se poursuivent.