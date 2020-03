La suspension du football a des fans à la recherche d’alternatives

Avec toutes les activités sportives professionnelles à travers le Royaume-Uni temporairement suspendu jusqu’à ce que la vie réelle revienne à plus d’une normalité, ceux qui aiment un flottement sur les marchés des paris sont incapables d’obtenir leur dose hebdomadaire.

Il y a certainement beaucoup d’autres options de paris, mais avec le manque de sport en ce moment, ceux qui cherchent à animer ce qui doit être une série de jours plus calme pour nous tous, devraient être en mesure de trouver beaucoup de codes bonus pour aider à les tenter car les points de vente cherchent à maintenir l’intérêt pour leurs propres besoins commerciaux.

La recherche des meilleures promotions conviendra certainement aux parieurs, mais comme la plupart des entreprises offrira désormais leurs propres incitations à garder les gens heureux.

Il devrait y avoir quelque chose qui vous plaira pendant l’accalmie actuelle, mais en particulier pour ceux qui aiment ajouter un peu d’épice à leur action en milieu de semaine et le week-end en ce qui concerne le football, le cricket et le rugby en particulier, une fois le listes d’appareils revenez à la vie et nous maîtrisons mieux les préoccupations actuelles, vous pouvez garantir que les sociétés de paris seront généreuses dans leurs offres et promotions, alors qu’elles cherchent à rattraper le temps perdu.

Avec l’annonce, jeudi, que le football, en particulier, avait été suspendu pour au moins 30 avril, à quel point nous nous rapprochons d’une reprise vers cette date est évidemment sujet à débat – et bien que nous devrions tous avoir de meilleures choses à nous inquiéter en ce moment en ce qui concerne notre propre santé et celle de notre famille – le retour de le sport serait une distraction très bienvenue et serait certainement considéré comme un marqueur de retour à la vie.

Jusque-là, nous nous occupons d’autres choses – même si cela ne fait que sourire gentiment à la situation actuelle de Liverpool en tant que Champions élus… mais sans titre.