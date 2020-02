La tempête de Liverpool devant Man Utd pour Norwich ace après un affichage imposant

Date de publication: Lundi 17 février 2020 9:18

Liverpool a devancé Manchester United dans la course pour recruter le milieu de terrain de Norwich Todd Cantwell, selon des informations.

Cantwell a été l’une des lumières brillantes pour les Canaries dans une saison autrement mauvaise, marquant six buts et aidant deux autres.

En effet, le joueur de 21 ans a été impressionnant tout au long du match, alors que l’équipe de Daniel Farke, qui siège en bas de la table de la Premier League, a tenu Liverpool à distance pendant une grande partie du choc du week-end dernier à Carrow Road.

Selon David Ornstein de The Athletic, United et Liverpool ont été rejoints par Manchester City et Tottenham dans la recherche d’un accord pour Cantwell.

Cependant, le journaliste dit que Liverpool a intensifié son intérêt pour le milieu de terrain tout au long du mois de janvier et est désormais le favori pour sa signature à la fin de la saison.

United a été lié à un mouvement pour Cantwell dans le passé en raison de l’adaptation du joueur dans le moule Ole Gunnar Solskjaer veut de nouvelles recrues – de jeunes talents affamés qui peuvent réaliser leur potentiel à Old Trafford.

Liverpool, quant à lui, perdra probablement Adam Lallana à la fin de la saison à l’expiration de son contrat, tandis que Xherdan Shaqiri a également été crédité d’intérêts d’ailleurs.

Dans d’autres nouvelles, le PDG de RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, a insisté pour que Liverpool cible Timo Werner est heureux de continuer avec ses employeurs de Bundesliga jusqu’à la fin de la saison.

Werner, qui a marqué 25 buts en 31 matches toutes compétitions confondues cette saison, est depuis longtemps lié à un déménagement à Anfield.

Mintzlaff a toutefois déclaré en réponse aux rumeurs: «Nous entendons ces rapports tout le temps.

«Quelqu’un invente quelque chose et tout le monde le copie. Werner est content ici et veut jouer le reste de la saison. »

