La théorie de Joey Barton selon laquelle son compatriote n’est pas dans un plus grand club que les Rangers – HITC

Joey Barton a joué avec James Tavernier pour les Glasgow Rangers.

Joey Barton a critiqué le défenseur des Rangers James Tavernier sur le podcast Football CFB.

L’ancien milieu de terrain des Rangers, qui était dans les livres du Gers de mai 2016 à novembre 2016, a déclaré que l’ancien arrière droit de Newcastle United et son compatriote anglais ne pouvaient pas défendre.

Barton, désormais en charge de Fleetwood Town en Angleterre, a fait ces commentaires en repensant au derby Old Firm entre Rangers et Celtic en septembre 2016 que le Gers a perdu 5-1.

Barton a déclaré à propos de Tavernier sur le podcast Football CFB, tel que transcrit par The Scottish Sun: «Lorsque Senderos est expulsé, il fait une substitution qui me place en tant qu’intermédiaire d’un arrière trois avec Lee Wallace et Tav [James Tavernier] côté droit et gauche centre de la moitié d’un arrière trois avec dix hommes contre le Celtic et nous sommes déjà derrière.

“Maintenant, Tav ne peut pas se défendre. Tout le monde le sait. Il est super pour aller de l’avant, il fouette une bonne balle mais ne peut pas se défendre pour le caramel. C’est pourquoi il n’a jamais démarré. »

Statistiques

Tavernier est dans les livres des Rangers depuis 2015 et a été très bon pour l’équipe au fil des ans.

L’ancien arrière droit de Newcastle United est brillant pour l’avenir et est une figure clé dans la mise en place d’attaques pour le Gers, bien que son côté défensif du jeu puisse faire un peu de travail.

Selon WhoScored, le joueur de 28 ans a marqué trois buts en Premiership écossaise et a fourni une aide en Ligue Europa pour les Rangers jusqu’à présent cette saison, tandis qu’en 2018-19, il a trouvé le filet jusqu’à 14 fois en la Ligue.

La Premiership écossaise est actuellement suspendue en raison de la crise sanitaire mondiale.

