La touche n’est qu’une petite mosaïque de football moderne, mais fondamentale

«La mort des tiqui-taca. Le style qui a marqué une génération commence à disparaître. » (Alvaro Roca, journaliste).

«Le tiqui-taca n’est plus à la mode, disent-ils. En fait, il semble vivre une agonie à laquelle seuls ses radicaux dévots s’accrochent déjà. Un style qui a marqué une génération qui a culminé son travail avec la Coupe du monde en Afrique du Sud en Espagne et avec le meilleur Barça de l’histoire semble s’achever … Le monde du football a radicalement changé tout au long de cette décennie après la dictature de tiqui-taca. La génération de joueurs qui ont fait de ce style une œuvre d’art a fait ses adieux au football de classe mondiale et ses remplaçants sont loin de ces petits qui ont bouleversé le monde », affirme Alvaro Roca, journaliste, dans Un article récent.

Bien sûr, le «tiqui-taca» est inévitable pour être associé à Guardiola car, principalement, ses joueurs historiques Iniesta, Xavi Hernández et Messi comme Allegri, ancien entraîneur de la Juventus, a déclaré récemment que les résultats n’existaient pas arrivé qu’avec le “tiqui-taca” mais avec la présence de ces joueurs sur le terrain, surtout avec la suprême efficacité de Messi. Des appréciations de ce type sont faites maintenant que le «tiqui-taca» ne gagne plus autant, j’ai interrogé à son époque que cette religion était la vraie et plus encore quand j’ai vu le Bayern Munich formé par Pep et ne pas appuyer sur des sensations de jeu similaires . Mais je ne les sentais pas non plus voir Manchester City, c’est vrai que les joueurs étaient différents, mais c’est que dans ces nouvelles destinations de Guardiola j’ai observé de nombreux «centres au pot» depuis les trois quarts du terrain, ce qui m’a beaucoup surpris. Et d’autres principes du jeu en désuétude lorsque l’équipe de football a supposé que le “tiqui-taca” était un système en soi, confondant souvent l’ensemble avec les parties. Le vulgaire, sans plus de fondations, est venu pour justifier des aspects singuliers comme celui-ci, également applaudi et tiré par la presse parvenue qui a certifié dans les matchs que “Barcelone a joué le tiqui-taca” et avec cela ils ont déjà défini tout ce qu’ils voulaient dire.

Piqué lui-même a déclaré: «Nous exagérions notre style de jeu depuis quelques années, peut-être au point que nous étions un peu esclaves. Dans le football, il faut s’améliorer chaque année, se développer, car au final, les gens te connaissent. » La possession était un thermomètre accepté par la majorité, synthétisant les informations du journaliste précité: «Barcelone de Guardiola a obtenu une moyenne de 73%, alors que cette saison ils atteignent 57%; Le Bayern Münich a culminé avec 71% au stade de Guardiola contre 57% la saison dernière. Mais d’autres équipes ont également évolué, l’Inter est passé de 53% lors de la saison 11/12 à 40% dans cette édition; Liverpool de 61% en 09/10 a atteint 51%; Unis de 62% en 2011 à 44% en 2018; PSG de 63% le 15/16 à 54% cette saison; Le Real Madrid est passé de 62% en 2018 à 56 cette saison; Valence de 62% lors de la saison 10/11 à 46% cette saison et l’Atlético de Madrid a atteint 54% en 9/10 à 50% cette saison. » Dans mon dernier livre “Football: une lutte indéchiffrable”, j’ai tiré quelques conclusions après la “Coupe du monde Russie 2018”, étant le principal que de nombreux matchs ont été perdus par les sélections qui ont géré la possession dans un pourcentage supérieur à celui du vainqueur lui-même.

Cette chronique du 28/12/2019 est toujours curieuse: «Il y a deux choses remarquables et frappantes à propos de la défaite de Manchester City contre Wolverhampton (3.2). L’une que l’équipe de Pep Guardiola a enregistré le moins de données de possession depuis qu’il était sur un banc (il n’a pas atteint 40%) et une autre est de détecter un courant parmi Barcelone qui est heureux que Sampedor ne se débrouille plus aussi bien » . Sans aucun doute, la question de la possession a pleinement distingué les méthodes de Guardiola et sert maintenant à le critiquer. Dans les années 60, lorsque je jouais au football à un jeune âge, lorsque j’atteignais des équipes organisées de premier niveau, j’écoutais mes entraîneurs sur «Jouez et c’est parti. Touchez et vous partez … ” Tout était très élémentaire, mais c’était l’essence. Je n’avais jamais entendu parler de «Tiqui y taca. Tiqui et taca », cela aurait semblé ridicule. Même Guardiola est venu répudier les idées fausses que le grand public avait acceptées comme le catéchisme du football moderne. Bien sûr, le toucher lui-même était l’essence de son football et le sera toujours.

Arteta, deuxième de Guardiola dans la ville jusqu’à ce qu’Arsenal le signe en décembre, a déclaré des aspects intéressants sur le football et son apprentissage à côté de Pep. Il est intéressant de se plonger dans une synthèse détaillée de ses nouvelles pensées: “Avec Guardiola, c’est un défi quotidien … ceux qui nous entourent doivent toujours chercher des améliorations, des évolutions … Le défi est de savoir comment être meilleur que la veille, que le jeu précédent … succès et échec. Et d’ailleurs, il est très courageux. Ses décisions sont toujours axées sur l’attaque. En cas de doute, mettez celui qui joue le mieux, celui qui a le meilleur pied. J’adore l’attaque … C’est une série décalée qui anticipe le joueur sur ce qu’il va trouver sur le terrain et vous donne des solutions … Emotionnellement, il concentre son énergie à atteindre le cœur du joueur … Pep est très tactique, très interventionniste … Notre défi permanent est de faire évoluer l’attaque pour qu’elle soit imprévisible, comment mieux attaquer dans moins d’espaces … Dans notre idée du jeu de position, si chacun est à sa place exacte, l’équipe souffre. Si je n’appuie pas au bon endroit, tout est désarmé … Offensivement, le jeu de position n’est pas négociable. Ensuite, appuyez haut, soyez intense après la perte, jouez avec la ligne haute, jouez dans le champ rival … Oui, mais la nuance vous donne la caractéristique du joueur.

C’est curieux, les principes et les fondements du jeu peuvent être couverts dans la technique des joueurs, dans les tactiques préconçues, dans la stratégie qui correspond, etc. Mais les coachs, de plus en plus, consacrent plus de temps et de raison à la qualité des responsables. L’autre jour, la compétition «Liga Promises» s’est tenue à Abu Dhabi, où ils ont invité Vicente del Bosque qui a parlé du football. Et les gens ont été agréablement surpris par la profondeur et le naturel de leurs réflexions: «Il y a deux clés importantes pour un coach: le traitement humain et les outils pour travailler. Selon les deux, nous aurons plus de succès ou non. Les relations personnelles nous rendront meilleurs. À mesure qu’ils seront établis et développés, nous serons plus près de l’objectif. Si un vestiaire n’est pas compris, il sera difficile d’être proche de la victoire. » (…) «Il faut essayer d’être modéré avec la victoire, mais sans drame contre la défaite. Nous devons éduquer à la culture de la défaite, pourquoi devons-nous pleurer pour avoir perdu? »(…)« Un enfant n’a pas besoin d’embrasser un entraîneur. Il doit faire des câlins avec son groupe, avec ses coéquipiers. L’entraîneur est un personnage qui doit être très prudent … Les joueurs sont des employés spéciaux: ils sont très exposés dès leur plus jeune âge, ils gagnent plus d’argent que leurs supérieurs, notoriété publique … J’aime qu’ils aient une passion pour le football, ceux que je n’aime pas ce sont les joueurs qui font semblant de tomber et font ce qu’ils veulent. »

Maintenant que tant d’accent est mis sur le football en tant que «grande industrie», il est bon de souligner le contenu de l’article (Carmen Sánchez Silva, ElPaís, 30/12/2019) sur «Les chefs d’entreprise plaident pour des entreprises plus humaines». Faire des affirmations très personnelles à prendre en compte dans le football: “Les professionnels les plus influents des réseaux de travail social estiment qu’en 2020 les entreprises donneront la priorité au salarié dans le processus d’automatisation.” Les grands “influenceurs” ont fait leurs enquêtes et en attendant l’impulsion technologique il y a une grande coïncidence: l’humanisation du travail. En fait, la directrice générale d’Ashoka Espagne, Alexandra Mitjans, déclare: “Les entreprises du futur seront humaines ou non”. Bien sûr, nous aurons besoin de plus d’outils pour être plus créatifs, empathiques, travailler en équipe, briser les hiérarchies, résoudre les problèmes … Cependant, Juan Merodio voulait dire que «nous sommes sur le chemin opposé de l’humanisation. De plus en plus de “chatbots” sont en charge du service client et même les “influenceurs” sont numériques. “

Fait intéressant, maintenant que les algorithmes sement la peur dans le monde des travailleurs, “les gens ont une valeur que nous n’avons jamais eue”, a déclaré Emilio Márquez. Veiller à ce que “les entreprises qui ne s’humanisent pas pour que leurs employés se sentent bien traités, puissent les capturer et les conserver grâce à la conciliation et au télétravail, iront au badge”. La technique du football ne doit pas être l’objectif fondamental des processus de sélection et de développement professionnel. C’est pourquoi la gestion d’équipes plus orientées vers le traitement humain, la compréhension, le soutien personnel est plus importante que l’ancien style de «contremaître trataro» qui tend vers des voies similaires au transport des semi-clients…