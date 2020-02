“La tragédie a touché un avertissement”

Après les regrettables épisodes survenus avant le match d’Excellence Campanie entre Albanova et afragolese (Cliquez ici pour retracer ce qui s’est passé), le Nola voulait exprimer sa solidarité envers Nicola Pannone, rossoblu manager et père du directeur administratif des brunians, Vincenzo Pannone, et le fan impliqué.

Ci-dessous la note du club de la Juventus, qui appelle à la réflexion afin que de tels incidents puissent être évités à l’avenir:

Le football est un jeu, notre jeu préféré est celui pour lequel nous faisons des sacrifices et sautons dans le noir. C’est une joie pour les hommes, les femmes et les enfants qu’il doit le rester. La Nola 1925, après ce qui s’est passé hier sur un terrain d’excellence où se déroulait le match tant attendu entre Albanova et Afragolese, exprime une solidarité maximale au directeur général de l’Afragolese 1944 Nicola Pannone et père de notre directeur administratif, Vincenzo Pannone, ainsi qu’à la fan de football blessé.

En leur souhaitant à tous les deux un prompt rétablissement, le club noir et blanc espère que cette tragédie proche pourra être un enseignement pour le monde entier du football amateur. Cadres, techniciens, footballeurs et fans, tous ensemble pour le changement car le football est notre jeu préféré!