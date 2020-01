la transition vers C Vibonese est officielle

Un excellent début de saison pour Carmine Sgambati, la classe de centre de défense 98 peut également être utilisée comme arrière, malgré la dernière place au classement de laAgropoli, avec qui il a récolté 18 apparitions dans le groupe H de Serie D.

Le défenseur polyvalent et maintenant ancien capitaine du dauphin, a en fait été acheté par vibonese, et concourra dans le groupe C de Serie C avec l’équipe calabraise dirigée par le technicien Giacomo Modica. Une nouvelle opportunité pour les professionnels après la malheureuse aventure de Matera la saison dernière, avant l’exclusion de l’équipe lucanienne du championnat.

Ci-dessous l’annonce officielle:

Le US Vibonese Calcio annonce qu’il a engagé le footballeur Carmine Sgambati. Vingt et un (né en 1998), d’Agropoli (Serie D) avec qui il a joué la première partie de la saison avec le brassard de capitaine, Sgambati est un défenseur central avec d’importantes compétences physiques et techniques.

Scuola Roma, avec laquelle elle a remporté un titre italien “Allievi”, arrive tout de suite à Vibo après avoir porté les chemises Frattese, Avellino, Taranto, Matera et Portici, en plus des Agropoli susmentionnés. Cet après-midi, après avoir rencontré ses nouveaux coéquipiers et discuté avec le personnel technique pendant quelques minutes, il a effectué sa première séance d’entraînement avec le reste du groupe.