La traversée épicée d’Alario avec Vignolo: “Il me semble que vous obtenez quelque chose de Riquelme par mois”

Le joueur de Bayer Leverkusen a eu un dialogue amusant avec Sebastián Vignolo de Fox Sports. Il y a quelques mois, ce protagoniste lui a posé des questions sur Juan Román Riquelme et un éventuel intérêt de Boca.

«C’est un pays extraordinaire. Lorsque vous passez le temps d’adaptation, vous l’appréciez et voyez des choses que vous ne voyez pas plus tard.” En dialogue avec Fox Sports, l’attaquant Lucas Alario s’est ainsi exprimé sur sa nouvelle vie en Allemagne.

L’attaquant, actuellement à Bayer Leverkusen, a discuté avec Sebastián Vignolo et a joué dans un carrefour amusant dans lequel le Club Atlético Boca Juniors avait beaucoup à faire. “Pour l’instant, vous ne prévoyez pas de venir en Argentine!”, A déclaré le journaliste, et là tout a commencé.

Heureusement, le sujet était différent! Vous me posez toujours des questions sur Riquelme “, a répondu le ‘Pipa’, se référant aux fois répétées où Vignolo lui a posé des questions sur un éventuel intérêt de Boca.

“Et si Román vous appelle?”, A rétorqué le “Poulet”, et là Alario l’a condamné: “Il me semble que vous prenez quelque chose par mois, avec chaque note que vous me faites.” La vérité est que Lucas continuera d’être un footballeur pour le Bundesliga et il est à l’aise dans un club qui lui donne plus d’importance au fil des matchs.