La triste performance de Barcelone contre le Real Madrid était loin d’être classique

Par où commencez-vous même avec ça? Absolument épouvantable du début à la fin.

Quelques brefs flashs de côté, et contre ce qui n’était certainement pas le meilleur côté du Real Madrid de mémoire récente, le Barça aurait pu jouer pendant encore 90 minutes et toujours pas trouvé le fond du filet.

Frenkie de Jong a sans doute eu son pire match dans le blaugrana, jouant régulièrement des passes sous-frappées, ne trouvant pas ses cibles et ne faisant pas assez de mouvements brusques pour se montrer comme Sergio Busquets.

En effet, le manque de netteté et de mouvement semblait être un thème sur tout le côté, certains joueurs semblant même parfois lents.

De Jong et Griezmann sont tous les deux pauvres ce soir, mais ce n’est pas parce qu’ils sont de mauvais joueurs – c’est parce qu’ils / leurs coéquipiers ne connaissent pas leur rôle. Même problème pour Dembele et Coutinho. 400+ millions. Sur les joueurs qui ne correspondent pas / ne peuvent pas l’adapter. Sheesh qui fait peur.

– Andy West (@ andywest01) 1 mars 2020

Et disons-le bien aussi. Leo Messi n’était pas beaucoup mieux non plus. À quand remonte la dernière fois que vous l’avez vu lutter pour s’éloigner de Marcelo?! Reposez-le s’il n’est pas en forme, ou mettez-le au banc quand il n’est pas assez bon. Il ne reçoit pas de laissez-passer gratuit.

Oui, nous avons eu nos chances de marquer, mais finalement nous ne l’avons pas fait et avons payé le prix le plus lourd. Sans l’héroïque de Marc-André ter Stegen et de Gerard Pique, les dégâts auraient été bien, bien pires.

Espérons qu’Arturo Vidal secouait la tête en quittant le terrain à cause de son propre manque de passion et de désir dans ce qui était le plus grand match de la saison à ce jour.

Si c’est parce qu’il repartait tôt, alors lui aussi a besoin de se regarder longuement.

J’ai vu la lumière

De jong Vidal et Griezmann doivent être abandonnés

Messi doit être critiqué et à juste titre, donc il a été moyen sous setien

Ne critiquez plus jamais le piqué, il a un tas de clochards autour de lui

– Davin Pajuelo (@ Cule_4_life) 1 mars 2020

Bien que Casemiro et Toni Kroos soient généralement plus laborieux, ils ont parfois dirigé le milieu de terrain, et ce n’est tout simplement pas suffisant.

Sergio Ramos et Raphael Varane ont rarement été mis sous pression, et certainement pas assez pour voir les erreurs qu’ils font souvent se glisser.

Et peut-être que nous devons également examiner la configuration de Quique Setien.

Alors qu’un milieu de terrain à quatre est compréhensible jusqu’à un certain point, une fois qu’il était clair qu’il ne fonctionnait pas vraiment en dehors des biens, alors l’entraîneur devait être proactif et changer les choses.

La chute de Setién ne croira pas à son propre idéal car il a trop peur d’échouer. Si vous allez être pragmatique et ennuyeux, faites-le à la manière de Valverde. Si vous optez pour la possession, osez être courageux. Pas de demi-mesure.

– De Ara Torres (@dearatorres) 1 mars 2020

Avant cette soirée, le Cantabrique avait été (enfin il l’est toujours) le seul entraîneur à avoir battu Zinedine Zidane à deux reprises, et pourtant la bravoure que nous attendons de ses équipes était nulle part.

C’est maintenant cinq défaites cette saison et 31 buts encaissés – le pire des cinq premiers.

Si quelqu’un pense que nous avons encore une chance de gagner la ligue à partir de ce point, franchement, vous êtes trompé.

Finissons la saison et espérons que la planche sera bonne en été et nous pourrons recommencer … parce que c’était pathétique.