La Turquie et Konyaspor, deux expulsés, ont battu Fenerbahçe

Riad Bajic à la 41e minute a marqué à la fois la victoire à domicile.
TURQUIE. SUPERLIG, 26e CONFÉRENCE
Vendredi 13.03.2020
18:00 ANKARAGÜCÜ-RIZESPOR 2-1
18:00 KASIMPASA-GÖZTEPE 2-0
Samedi 14.03.2020
12:00 DENIZLISPOR-GENÇLERBIRLIGI 1-0
15h00 ALANYASPOR-GAZIANTEP 1-0
18:00 KONYASPOR-FENERBAHÇE 1-0
Dimanche 15.03.2020
11h30 KAYSERISPOR-YENI MALATYASPOR
14:00 TRABZONSPOR-ISTANBUL BASAKSEHIR
17h00 GALATASARAY-BESIKTAS
Lundi 16.03.2020
18h00 ANTALYASPOR-SIVASSPOR
TURQUIE. SUPERLIG, REPORTÉ LE 21E JOUR
Mardi 17.03.2020
18:00 GÖZTEPE-RIZESPOR
CLASSIFICATION:
TRABZONSPOR 52
ISTANBUL BASAKSEHIR 52
GALATASARAY 49
SIVASSPOR 49
BESIKTAS 43
ALANYASPOR 43
FENERBAHÇE 40
GÖZTEPE 34
GAZIANTEP 32
DENIZLISPOR 31
GENÇLERBIRLIGI 28
ANTALYASPOR 27
KASIMPASA 26
KONYASPOR 26
YENI MALATYASPOR 25
RIZESPOR 25
ANKARAGÜCÜ 23
KAYSERISPOR 19