La valeur de marché de Paul Pogba réduite de 20% en une journée

Des milliards de livres ont déjà été réduits de la valeur marchande des footballeurs à la suite de la crise des coronavirus.

Transfermarkt, le bastion reconnu des données du football mondial, a recalculé tous ses chiffres afin de fournir une image plus réaliste du marché dans le climat financier actuel.

Plus de 300 experts de l’industrie du football ont été interrogés par le site allemand, près des deux tiers estimant que le marché baissera de plus de 15% et près d’un tiers estimant les effets au-delà de 20%.

Les jeunes talents supérieurs tels que Kylian Mbappe et Jadon Sancho ont été rétrogradés de 10% mais les joueurs nés avant 1998, tels que Raheem Sterling et Neymar, sont réduits de 20%.

La réévaluation signifie que la valeur de marché de Paul Pogba est passée de 100 millions d’euros à 80 millions d’euros – seulement 73 millions de livres sterling. Cela fait du Français désormais seulement le 14e joueur le plus utile au monde et le 7e meilleur joueur de la Premier League aux côtés de Bernado Silva, N’Golo Kante et Leroy Sané.

La baisse de la valorisation de Pogba signifie que le joueur vaut maintenant moins de la moitié du prix demandé par United, largement estimé à environ 150 millions de livres sterling.

C’est une nouvelle extrêmement importante dans la saga des transferts de Pogba. Les patrons de United répugneront à laisser le joueur de 27 ans partir pour un chiffre aussi bas et il est difficile de voir un moyen de sortir de l’impasse entre le joueur et le club à moins qu’un accord de swap ne puisse être conclu. Les chances qu’il reste à Old Trafford doivent donc avoir considérablement augmenté.

En termes d’objectifs de transfert, les nouveaux chiffres signifient que le principal objectif de United, Jadon Sancho, est désormais évalué à 107 millions de livres sterling au lieu de 119 millions de livres sterling comme auparavant. Il est désormais classé huitième joueur le plus utile au monde et se classe désormais au-dessus de Lionel Messi, qui tombe au neuvième.

Jack Grealish chute de 20% de 35 millions de livres sterling à 28 millions de livres sterling, bien qu’il soit très peu probable qu’Aston Villa soit prête à laisser son capitaine partir pour quelque chose proche de ce chiffre.

D’une manière générale et à l’exception peut-être de Pogba, United est un club d’achat plutôt que de vente, donc dans un sens, les nouvelles valeurs de marché représentent une bonne nouvelle pour la tenue d’Old Trafford. D’un autre côté, une telle compression des valeurs des joueurs pourrait signifier que plus de clubs pourront se permettre les meilleurs joueurs et, en tant que telle, la concurrence pourrait être accrue pour les meilleurs joueurs très prisés tels que Sancho.

