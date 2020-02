La valorisation de Man United au-dessus de la valeur réelle du marché

Nous avons tous entendu des rumeurs sur les attentes de Manchester United pour Paul Pogba, et divers chiffres ont été cités. Mais quelle est la véritable valeur marchande du Français?

L’énigmatique vainqueur de la Coupe du monde serait largement mécontent à Old Trafford et un transfert semble de plus en plus probable cet été. La position robuste antérieure de United en termes de prix de vente s’est, semble-t-il, affaiblie.

Des articles récents dans les médias anglais et italiens ont affirmé que les Red Devils avaient réduit leur prix demandé, mais les chiffres provenant des deux pays étaient séparés les uns des autres. Les médias italiens estiment que le prix demandé est désormais de 75 à 84 millions de livres sterling, tandis que la presse anglaise estime qu’il est de 150 millions de livres sterling.

Qui a raison, la vraie question est de savoir combien les clubs seront prêts à payer pour les 26 ans en été?

Ces bastions de connaissances sur le football Transfermarkt ont une valeur de marché de Pogba fixée à 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling). C’est un peu moins que les 105 millions d’euros (89 millions de livres sterling) que les Red Devils ont payés pour Pogba en 2016.

Source: transfermarkt.com

Cela place Pogba au 18e rang des joueurs les plus précieux de la planète, derrière N’Golo Kante, Bernado Silva et Trent Alexander-Arnold.

Alors que le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, et le joueur lui-même estimeraient que ce chiffre est beaucoup trop bas, les acheteurs potentiels – Juventus, Inter Milan et Real Madrid – pourraient faire valoir qu’il est trop élevé.

En ce moment, ces clubs acheteurs recherchent un talent incontestable, mais un avec quelques matchs récents, des problèmes de blessures compliqués et, soyons honnêtes, une forme plutôt erratique qui a précédé les licenciements pour blessures.

Ils regardent également un joueur qui est connu pour être en suspens dans son club actuel, dont le contrat entre dans sa dernière année (bien qu’il puisse être prolongé d’une autre année) et dont la présence dans le vestiaire aurait un effet néfaste sur l’équipe moral.

Tous ces facteurs pourraient entraîner une baisse significative de la valeur de Pogba.

Il ne faut pas non plus oublier que l’offre du Real Madrid pour Pogba l’été dernier était de 30 millions d’euros plus James Rodrigues, dont la valeur de marché est de 40 millions d’euros, ce qui fait que l’évaluation de Pogba par Los Merengues il y a un an – avant que tous les problèmes de forme et de blessure ne commencent – seulement 70 millions d’euros (60 millions de livres sterling).

C’était probablement un pari d’ouverture qui a été bientôt annulé par la contre-offre astronomique qui aurait émergé d’Old Trafford, mais il est peu probable qu’un an plus tard, Los Blancos ira beaucoup plus haut, en particulier avec la forme impressionnante de Federico Valverde et l’accord conclu. de signer Donny Van de Beek en leur donnant beaucoup d’autres options au milieu de terrain.

La Juventus et l’Inter ne poussent pas normalement le bateau aussi loin que le côté espagnol et devraient probablement vendre des joueurs ou offrir un accord joueur-plus-cash pour atteindre n’importe où près du genre de chiffre que les Red Devils espèrent pour.

Bien sûr, les prix de transfert ont augmenté au cours des 12 derniers mois, ce qui compenserait largement la valeur dépréciée du jeune homme de 26 ans.

De plus, la valeur commerciale de Pogba ne doit jamais être sous-estimée – la marque Pogba vaut beaucoup pour le club qui obtient ses services. Mais cela vaut-il autant pour des clubs comme le Real et la Juventus, qui comptent une pléthore d’autres grandes stars, que pour United? Peut-être peut-être pas.

Beaucoup dépendra désormais des performances de Pogba une fois de retour de blessure et en particulier de celles de la France en Euro 2020. Une bonne performance dans les deux compétitions pourrait persuader ses prétendants de se déplacer en enfer et en crue pour le signer et même dessiner d’autres vaches à lait comme le PSG dans la mêlée.

Mais pour le moment, il est juste de dire que sur la base des offres précédentes et des développements ultérieurs, United aurait du mal à récupérer ce qu’il a payé pour Pogba et que le chiffre de 85 millions de livres sterling de Transfermarkt pourrait même être au sommet de ce qui est réalisable. Reste à savoir si Ed Woodward serait prêt à le vendre pour ce genre de figure.

