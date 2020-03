La vente aux enchères du Bayern et du SC Paderborn a signé des maillots à la mémoire de la nièce de Streli Mamba

Le SC Paderborn et le Bayern Munich ont annoncé un plan conjoint de vente aux enchères de plusieurs maillots signés pour lever des fonds en réponse au décès tragique de la nièce de 14 mois de Streli Mamba (Bundesliga.com). Sa nièce était présente à l’Allianz Arena lors de la victoire 3-2 du Bayern contre Paderborn le 21 février. Elle a perdu connaissance de façon inattendue pendant le match et malgré plusieurs tentatives de réanimation, elle est décédée plus tard dans un hôpital voisin.

À l’époque, les deux clubs se sont déclarés «dévastés» et ont exprimé «leur profonde sympathie et leurs condoléances» à la famille de la jeune fille. Paderbon a demandé au public de respecter la vie privée de la famille et a déclaré qu’aucun autre commentaire ne serait émis par le club ou la famille.

Tous les profits de la vente aux enchères de maillots iront directement à une organisation qui aide les parents et les proches qui ont perdu de jeunes enfants. La vente aux enchères a commencé hier (6 mars) et se poursuivra jusqu’au 13 mars. Thomas Müller, Leon Goretzka et Manuel Neuer ont tous donné des maillots signés à la cause, tandis que quatorze joueurs de l’équipe de Paderborn mettront aux enchères les leurs.

Au milieu d’une semaine mouvementée dans le football allemand chargée de protestations vociférantes, il est rafraîchissant de voir le Bayern et Paderborn unir leurs forces pour collecter des fonds pour la charité après un événement aussi tragique pour Streli Mamba et sa famille.

Si vous êtes intéressé à soumissionner pour un maillot, la vente aux enchères est accessible via ce lien.