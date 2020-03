La vente de Ndombele pourrait sauver la carrière de Tottenham, 19 ans – HITC

Tanguy Ndombele est lié à un éloignement précoce de Tottenham Hotspur.

Cela pourrait être un exemple précoce de Silly Season, mais la signature du record de Tottenham Hotspur est déjà liée à un éloignement du nord de Londres.

Tanguy Ndombele a rejoint les Spurs dans un contrat de 63 millions de livres avec Lyon l’été dernier, mais ce fut une première saison lugubre pour le puissant milieu de terrain français.

Lorsqu’il n’est pas blessé, Ndombele a lutté pour la forme d’une manière majeure pour Tottenham – à la fois sous Mauricio Pochettino et Jose Mourinho.

Pour une raison quelconque, le grand homme n’est pas réglé et Barcelone serait intéressé à le signer [The Mirror].

Cela ne se produira peut-être pas et ne se produira probablement pas, mais si c’est le cas, il y a un joueur qui pourrait bénéficier de son départ.

Oliver Skipp a fait son entrée dans l’équipe senior à Tottenham il y a quelques années, mais il n’a pas été un pilier sous Pochettino ou Mourinho. Nous sommes en mars et il n’a réussi que 56 minutes de football en Premier League cette saison.

Cependant, il a joué 45 minutes à Burnley plus tôt ce mois-ci et il y avait eu des signes lents mais constants qu’il devenait plus fiable par l’entraîneur-chef portugais au fil du temps, après avoir également joué les 120 minutes complètes lors de la défaite de la FA Cup par Norwich. Ville.

Skipp est clairement loin du niveau de Ndombele, mais il n’a que 19 ans et il ne fait aucun doute que la présence de l’international français aux Lilywhites a étouffé les progrès de l’adolescent. Autrement dit, si Ndombele n’était pas là, Skipp aurait peut-être joué un peu plus qu’il ne l’a fait.

Le produit de l’académie du club peut jouer au milieu de terrain défensif et au milieu de terrain central, donc le départ de Victor Wanyama l’a sans doute également propulsé un peu plus haut dans l’ordre hiérarchique.

Skipp, qualifié de prochain grand événement de Tottenham en 2017 par The Guardian, a besoin de chance pour avoir un avenir à long terme au club, mais la sortie de Wanyama est un exemple de quelque chose qui se passe comme il faut et le départ de Ndombele pourrait en être un autre.

Mourinho signera presque certainement un remplaçant pour l’ancienne star de Lyon s’il rejoint, disons, Barcelone, mais en attendant, Skipp sera à nouveau promu par défaut et ce qu’il fera à ce moment-là dépendra de lui.

Dans d’autres nouvelles, Jody Morris suggère qu’un joueur aurait été le meilleur du PL s’il était resté à Liverpool