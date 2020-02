La vente de Richarlison est un pari de 85 millions de livres que Everton doit prendre à l’avenir

Date de publication: Lundi 3 février 2020 12:04

Le jour limite de transfert doit être parmi les spectacles les plus ridicules du football moderne. Il est complètement sursaturé par les médias qui, après avoir pris note de certains cas de dramatiques organiques avec seulement des heures de marché restantes, mettent en scène des programmes pour créer une fausse illusion qu’il s’agit d’un événement annuel. Mais il est facile de comprendre comment il en est arrivé à ce stade: deux fois par an, en hiver et en été, la panique peut commencer à s’installer. La planification sort par la fenêtre et la «valeur marchande régulière» suit bientôt. Cela peut conduire à des développements intéressants, comme celui de Barcelone offre plutôt bizarre pour la star d’Everton Richarlison.

Il ne fait aucun doute que la qualité du Brésilien et son impact sur la Premier League, mais il y avait tellement de choses qui ne correspondaient pas à l’offre.

Tout d’abord et surtout, la taille. 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling) ont été offerts et instantanément refusés par les Toffees, et cela ressemblait instinctivement à une somme bien supérieure à sa valeur réelle. De plus, le Camp Nou n’avait fait aucune mention de l’intérêt pour ses services, bien qu’il soit bien connu qu’ils cherchaient un attaquant après une blessure à Luis Suarez, ce qui risque de le tenir à l’écart jusqu’à quatre mois.

Il est étrange de penser que Barcelone, le club qui a maîtrisé le mélange de développement des jeunes et de stratégie de transfert au sommet de leur domination, tomberait dans le piège de la panique, mais c’est apparemment ce qui s’est passé.

Depuis, des rapports suggèrent que le club n’aurait pas pu permettre à Richarlison. Ils n’avaient pas non plus besoin de lui; Antoine Griezmann a été signé comme alternative ou même remplacement pour Suarez et il a commencé à ressembler à l’un des derniers.

Une autre offre au cours de l’été semble peu probable, mais si l’on venait – de Catalogne ou d’ailleurs – Everton devrait vraiment y réfléchir si elle est à ce niveau. L’argent dépensé n’a pas été un problème auparavant, ils ont suffisamment déboursé pour défier les six premiers, mais le recrutement lui-même les a empêchés de le faire. Alors que Richarlison est l’un des rares joueurs à avoir signé pour de l’argent – jusqu’à 50 millions de livres sterling à l’été 2018 – pour réussir, ils pourraient nettement améliorer un ou deux domaines différents sous Carlo Ancelotti.

Vendre un acteur clé ne concerne pas ce qui se passe quand il part, mais plutôt la réaction qui suit.

Le rejet de cette offre avait beaucoup de sens d’un point de vue temporel. Permettre à un si gros joueur de partir sans le temps de le remplacer causerait de l’anxiété au sein du club et de la base de fans, peu importe les frais. Richarlison est également très bien pensé dans sa patrie; les médias brésiliens le préparent à la superstar et pour un jeune de 22 ans, il se développe rapidement. Son amitié avec Neymar aide également sa cause.

Si l’offre avait été acceptée, cependant, les avantages auraient été clairs à plus long terme. Le travail clé d’Ancelotti commencera la saison prochaine. Il y a trop d’eau sous le pont pour appeler ce terme un succès, et se qualifier pour l’Europe semble de toute façon légèrement hors de portée, même si le tableau ne le suggère pas comme tel. Les craintes de relégation appartiennent au passé, il aurait donc été tout à fait logique de conclure un accord aussi exagéré. Richarlison est un bon joueur, populaire auprès des fans d’Everton et quelqu’un qui pourrait être la clé pour Ancelotti, mais dans une équipe qui a du mal à trouver une identité, il y a certainement de la place pour grandir sans lui, même s’il y a un peu de souffrance en premier.

La situation peut être complètement différente à la fin de la saison; le bateau aurait bien pu être raté. Mais les problèmes de Barcelone ont été amplifiés par leur rôle dans ce domaine. De gros problèmes se présentent à eux alors qu’ils continuent de patauger en termes de ce qu’ils représentent vraiment. Ils peuvent encore être une force dans la Liga, et maintenir le niveau élevé de la dernière décennie allait toujours être difficile, mais leur académie ne produit pas comme elle le faisait auparavant et leur dépendance à l’égard de Lionel Messi est clairement évidente – plus encore que jamais, en fait. Il ne sera pas là pour toujours, et s’ils approchent les offres et les transactions sur un coup de tête au lieu de la planification requise pour laquelle ils étaient connus, il pourrait y avoir des problèmes à venir.

Avec le recul, il était facile de voir pourquoi Everton avait décliné l’offre, mais tout aussi facile de voir pourquoi ils auraient dû l’accepter. Ils peuvent grandir sans leur talisman, qui ne se démarque sans doute pas assez pour gagner un tel titre de toute façon. Ce n’est pas la première fois que Barcelone se fait désorganiser en matière de transferts. Les offres pour Willian se sont avérées douteuses, tout comme la réfutation constante de Chelsea, et même le mouvement de Philippe Coutinho a tourné au vinaigre très rapidement, bien qu’il apparaisse comme un mouvement sensé à l’époque.

Tout le monde devrait regarder Barcelone pour voir ce qu’il fera ensuite. Leur flirt avec Richarlison était bizarre et troublant. Il sera intéressant de voir s’il se développe davantage au cours de l’été; la logique suggère que ce ne sera pas le cas, mais si cela devait arriver, Everton doit être prêt à capitaliser.

Harry De Cosemo est sur Twitter