La vérité de Chimy Ávila sur son désir de jouer à Boca: “La vérité qui n’est jamais sortie de ma bouche”

Il y a quelques jours, il a circulé sur les réseaux sociaux qui Ezequiel Ávila, un footballeur actuel pour Osasuna d’Espagne, avait dit que son rêve était de jouer à Boca avec son frère Gastón. Cependant, Chimy lui-même était responsable du refus de ces versions.

“L’autre fois, il est sorti que je voulais jouer à Boca avec mon frère, mais c’est un mensonge, ça n’est jamais sorti de ma bouche. J’adorerais jouer avec mon frère, mais pour lui de venir à San Lorenzo pour jouer aux côtés de Colocha, ha. Je ne suis pas prometteur, mais je me sens redevable envers San Lorenzo et ses fans. Je sais que je reviendrai. Je vais bien revenir … et je vais retirer l’épine de jouer à San Lorenzo “, a déclaré l’attaquant, en dialogue avec TyC Sports.

Pour sa part, il a également dit la vérité sur l’intérêt de Barcelone à l’embaucher: “Je me suis reposé. Je ne voulais pas imaginer une seconde réfléchir à jouer avec Messi, haha. J’ai demandé à mon représentant de me dire seulement dans quel club il allait pour jouer, rien d’autre. Le problème était que je n’ai toujours pas de passeport communautaire, et Le Barsa n’avait pas d’espace, donc c’était très difficile. Ils m’ont appelé de partout pour me demander des notes … mais ensuite ils ont tous perdu mon numéro, je ne sais pas. A l’époque j’ai été blessé et quelques jours plus tard, il a été libéré (Ousmane) Dembélé, j’ai de la chance … “.

Enfin, il a admis que Sergio Ramos lui avait proposé de prendre la rééducation de la blessure avec lui: “Avec la blessure, je vais très bien, calme. Cela m’est venu dans un de mes meilleurs moments, j’étais très concentré sur le salut et maintenant avec le coronavirus il n’y a pas d’autre option que de prendre soin de vous. Beaucoup de gens m’ont appelé. Sergio Ramos et son frère m’ont proposé de faire la rééducation avec eux, il m’a fait très plaisir“il a fermé.

La vérité est que Ávila passe un bon moment à Osasuna et plusieurs clubs en Espagne, dont Barcelone et le Real Madrid, se tournent vers lui. Cependant, une blessure l’a exclu des tribunaux et il devra récupérer pour démontrer à nouveau son niveau.