La vérité de Jorge Ameal sur l’arrivée possible d’Edinson Cavani: “Ce n’est pas vrai”

Jorge Amor Ameal, président de Boca, a parlé aux médias le jour de l’anniversaire de Boca et a donné un aperçu de l’embauche possible d’Edinson Cavani, qui met fin à ses relations avec le PSG au milieu de l’année et s’est présenté comme un candidat pour renforcer Xeneize.

“Non, ce n’est pas vrai pour Cavani. Je ne discute pas avec Cavani. Qui va discuter avec la soif d’un objectif qu’il a? Je suis heureux qu’il le dise mais Boca n’a pas l’économie pour lui. Mais j’ai vécu car le club était en faillite. Antonio était le président. Certains dirigeants et moi avons payé Di Stéfano pour le contrat “, a déclaré le leader, en dialogue avec Télam Radio.

Pour sa part, Ameal a également relaté les détails de la situation des Carlos Tevez, qui termine son contrat avec Boca au milieu de l’année et n’a pas encore renouvelé: “Qu’il n’y ait aucun doute dans mon esprit que je veux que Tevez continue. Avant les élections, puis ils m’ont demandé un 9. J’ai dit que s’il se rétablissait, il Román y est pour beaucoup. Tevez a dû supposer qu’il avait rempli un champ juste pour lui. Et il l’a fait. “