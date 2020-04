“La vérité est que je voudrais retourner à Boca, c’est un club que j’aime beaucoup”, a assuré Andrés Cubas

Andrés Cubas fait les divisions inférieures La bouche et, après ses débuts, il a dû émigrer en quête de continuité. A traversé le Pescara (Italie) y Défense et justice jusqu’à présent, vous le trouvez dans Ateliers. “La vérité est que je voudrais revenir sur La bouche“at-il averti lors d’un dialogue avec Goal.

“Ce n’est pas quelque chose auquel je pense constamment. Je suis très heureux ici Ateliers, très content de la carrière que je fais et de mon cadeau. Certes, si je vais bien, plusieurs portes s’ouvriront. Et si c’est La bouche celui qui souhaite revenir et pouvoir y revenir, je vais sûrement l’analyser et je ne pense pas qu’il hésiterait car comme je l’ai dit c’est un club que j’aime beaucoup et que j’ai passé de bons moments “, a-t-il reconnu.

Dans ce sens, il a raconté comment il avait quitté le club début 2017. “Pratiquement ces derniers mois, j’ai joué à Reserva jusqu’à l’ouverture du marché des laissez-passer et la possibilité d’aller au Pescara de Italie, en prêt. Mais évidemment, je ne blâme personne, encore moins, ce sont des décisions que j’ai prises à l’époque parce que je devais jouer “, se souvient-il.”Glaçons“

En outre, il a évoqué l’intérêt de Marcelo Gallardo pour Rivière. “Il a été parlé il y a quelque temps de l’intérêt de Rivière, du Poupée, et comme je le disais à l’époque, je ne ferme la porte à personne “, a-t-il assuré.

“Rivière c’est aussi un super club et Gallardo C’est un grand technicien. C’est un honneur car cela signifie que je fais bien les choses et que je suis sur la bonne voie. Je ne veux pas en parler beaucoup car rien de concret ne s’est passé, c’était juste des rumeurs. S’il y a quelque chose de concret, il sera analysé. Je ne ferme les portes à personne “, a-t-il fait remarquer.