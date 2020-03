La victoire de Manchester United au derby montre que le fanfaron est de retour

La victoire cruciale de Manchester United sur le derby 2-0 contre Man City hier était plus qu’une simple victoire, c’était le retour de Manchester United.

Il y a eu d’excellents moments et réalisations depuis que les hommes de Sir Alex Ferguson ont levé le trophée de Premier League en 2013 – une victoire en FA Cup, une victoire en Europa League et cette fameuse soirée à Paris pour n’en nommer que quelques-uns. Mais ce que nous avons vu hier, c’était le caractère, l’arrogance et le flair qui ont fait de Ferguson’s United une force si dominante.

Personne ne s’emballe après une séquence de 10 matchs sans défaite dans laquelle les Red Devils n’ont concédé que deux buts. Ole Gunnar Solskjaer a admis après le match que «nous savons qu’il nous manque un, deux ou trois joueurs et une certaine expérience pour être considéré comme un prétendant au titre.» Mais ce que tout le monde a vu, c’est que l’équipe a tourné un coin psychologique et cette croyance est bel et bien de retour.

Les deux signatures en janvier de Bruno Fernandes et Odion Ighalo – en particulier le premier – ont conduit à cette transformation. Bien qu’il soit un homme poli et humble, Fernandes est entré dans le football de Premier League comme s’il était propriétaire de l’endroit. Depuis le premier jour, il n’a pas eu peur de diriger ses coéquipiers, de faire des tacles croquants et, oh, de dire à Pep Guardiola de se taire pendant le match, un acte qui a rendu les fans fous sur les réseaux sociaux.

Un fan absolument énorme de Bruno Fernandes disant à Pep Guardiola de ssh pic.twitter.com/1cOFcSXFyr #mufc

– The Peoples Person (@PeoplesPerson_) 8 mars 2020

Le manager lui-même semble aussi avoir son butin. Cela aurait pu être Sir Alex lui-même dans le presseur d’après-match, ruinant les deux seuls buts que les Reds ont concédé dans cette séquence invaincue: “ Regardez les deux buts que nous avons concédés cependant – un n’aurait pas dû être donné contre le Club de Bruges parce que le ballon roulait et le dernier était David.

Solskjaer ratait également les occasions manquées, même si son équipe venait de terminer le doublé face aux champions en titre, disant «il y en avait deux ou trois aujourd’hui, la tête haute et nous marquons des buts. Deux fois Dan James pourrait juste le cadrer, une fois pour Bruno, une pour Anthony. Anthony devrait concilier Bruno. »

Le patron a également eu le temps de fouiller Fergie-esque à l’arbitre Mike Dean, disant que Fred “aurait dû avoir une pénalité, c’est une pénalité claire. C’est un coup de pied clair sur sa cheville. C’est une de ces choses qui, vous l’espérez, ne revient pas nous mordre, mais nous avons obtenu le résultat dont nous avions besoin. »

Il y avait même le but du «temps Fergie», gracieuseté du remplaçant Scott McTominay – une chose de beauté de 40 verges près de la ligne de touche.

Il y a eu des moments cette saison où les fans et les médias ont douté de la nature de la reconstruction que Solskjaer a mise en place. Il y a aussi eu des cas où le tactique nous du Norvégien a été remis en question. Mais les deux ont connu un succès spectaculaire hier.

Quoi qu’il arrive désormais, United dispose désormais d’une équipe riche en personnalité. Aaron Wan-Bissaka, huit victoires sur huit remportées, avait encore une fois Raheem Sterling en poche.

Ensuite, il y a Fred, probablement le joueur le plus amélioré de la Premier League cette saison, qui est devenu le battement de cœur de cette équipe de Manchester United, démontrant une énergie sans bornes et couvrant chaque brin d’herbe à chaque fois qu’il joue.

Même Nemanja Matic semble avoir trouvé un nouveau souffle et a reculé au fil des ans pour devenir un homme de montagne devant la ligne arrière.

Mais la différence entre faire appel à Odion Ighalo et Scott McTominay en tant que remplaçants pour voir le match contre des joueurs comme Lingard et Pereira représente probablement la plus grande différence entre cette équipe unie et celle d’il y a quelques semaines à peine. Vous vous sentez presque désolé pour l’opposition lorsque United peut amener deux joueurs qui doublent simplement les niveaux de faim qui sont déjà là. Deux joueurs qui saignent pour l’insigne de Manchester United. Deux guerriers.

Ce n’est pas une route facile à parcourir. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour ramener Manchester United à sa place. Mais hier, c’était quelque chose de spécial. Comme l’a dit le manager lui-même, «c’est un privilège d’avoir des joueurs comme ça.»

“Le désir et le rythme de travail, c’est ce que je pense que les fans aiment de ces joueurs. Pour voir les liens entre les joueurs, l’équipe et les fans aujourd’hui – quelle atmosphère. »

«À la fin, voir tout le monde dans les gradins. Vous vous retournez et vous voyez Sir Alex [Ferguson] là-haut, il est fier et c’est un grand moment pour chacun de nous. »

