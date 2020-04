La victoire la plus importante de Maradona en tant qu’entraîneur du Racing

C’était une époque où être directeur technique était un palliatif tout en purgeant la sanction pour le dopage de la Coupe du monde 94. Diego Maradona se sentait toujours comme un joueur, mais ses jambes avaient été coupées. Donc, même si sa tête était à nouveau en train de nouer ses bottines et d’aller au terrain pour jouer, a décidé de mettre le plongeur. Il n’avait pas de titre d’entraîneur qualifié et a donc formé un duo avec Carlos Fren. D’abord ils ont eu un court passage à travers Mandiyú de Corrientes et plus tard Juan Destéfano a ouvert les portes du Racing, où il a également duré peu de temps. Mais à cette époque, l’équipe 10 coupe une séquence de deux décennies sans succès à La Bombonera: fait exactement 25 ans, il a battu Boca 1-0 avec un but de Roberto Galarza.

Ignacio González; Pablo Michelini, Carlos Galván, Néstor Clausen; Mario Saralegui, Gustavo Costas, Fernando Quiroz, Ricardo Ramírez; Roberto Galarza; Fabián Albornoz et Claudio López étaient les 11 choisis par la paire affrontera le Boca de Silvio Marzolini, qui avait des joueurs comme Mono Navarro Montoya, Alberto Márcico et Alphonse Tchami. Maradona n’était pas sur le terrain le 16 avril 1995. Les absences qui se produisent habituellement lors des entraînements de gymnastique à cette époque s’y sont également produites, mais même les jours où vous deviez jouer.

Le triomphe de l’Académie a été un vrai coup dur. La course, qui n’a pas remporté ce classique en tant que visiteur du Metropolitano 75 (2-1 avec des buts de Gottardi et Scotta), ne s’est pas bien passée. Depuis que Maradona et Fren ont pris leurs fonctions, ils ont remporté une victoire, quatre nuls et deux défaites. Pour ce match, ils ont proposé un schéma différent, avec trois défenseurs et Gustavo Costas rejoignant la bataille au milieu de terrain. La course a duré autant qu’il le pouvait, au début de la seconde mi-temps, il a marqué le but et a continué à résister jusqu’à la fin.

Tu ne sais pas ce que j’ai souffert en l’écoutant à la radio

“Vous ne savez pas ce que j’ai souffert en l’écoutant à la radio, Carlitos. Mais cela me donne la force de continuer à m’entraîner », ont dit Diego à son partenaire de la banque de remplacement lorsqu’il l’a appelé au téléphone après une victoire historique. Cependant, ils ont seulement mené trois autres jeux (une chute et deux bruns) et ils sont partis parce que Destéfano avait perdu les élections et Maradona -comme c’est arrivé en Gymnastique- avait promis sa continuité de la main du président qui lui avait donné l’opportunité de travailler en Racing.

Une autre particularité de ce classique est l’auteur du but: Roberto Galarza. À l’époque, un jeune de 19 ans à qui Diego a donné des conseils et l’a forcé à donner des coups de pied à plus de la moitié. Et à la suite de cette insistance, le but est venu (après un détour par Nestor Fabbri) à Boca. Aujourd’hui, Galarza, 44 ans, s’est complètement éloigné du football après sa retraite dans la Carthaginoise du Costa Rica et est conducteur de la ligne de bus 148. «Ce fut un privilège d’avoir les meilleurs au monde en tant qu’entraîneur. Cela vous a donné une énorme confiance, même si j’avoue que c’était un peu distrayant. Plus quand je vous ai dit les choses que vous deviez faire “, se souvient Kiki de l’admiration qu’il ressentait pour sa proximité avec Maradona.