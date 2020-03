La vidéo émotionnelle du Real Madrid: “Nous étions heureux et nous ne le savions pas”

Le monde du football est stationnaire depuis plus de deux semaines et tous les amoureux du sport roi ont hâte de voir le ballon courir à nouveau dans le vert et les équipes de football et les joueurs le savent.

Pour cette raison, ces jours-ci, les footballeurs et les clubs sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux pour essayer de rendre le confinement plus supportable pour tous les fans du monde entier. Au-delà des différents défis, tout au long de ces journées, les comptes officiels des clubs et des compétitions ont partagé des objectifs et des résumés de jeux historiques pour le plus grand plaisir de tous.

Le Real Madrid a également voulu partager avec tous les fans blancs une vidéo émotionnelle qui ravira tout fan de football, que ce soit du Real Madrid ou de toute autre équipe, car le sentiment est mutuel. Le football nous manque tous. Nous avons tous l’impression de ne pas aller au stade et d’encourager notre équipe. Nous manquons tous ce sentiment de bonheur qui ne venait pas toutes les deux semaines. “Nous étions heureux et nous ne le savions pas” est la devise de la vidéo et c’est qu’après tant de matchs, après avoir condensé le calendrier, nous avions commencé à ressentir ce sentiment de joie (ou de déception) après avoir vu votre équipe.

Peut-être y a-t-il quelque chose de bon dans cet enfermement, dans l’arrêt du football et de la vie quotidienne. Maintenant, revenons à profiter des petites choses, des promenades dans le parc, même de la circulation, mais surtout de la visite du stade de notre équipe préférée semaine et semaine aussi.