La vidéo que Ronaldinho a été enregistrée depuis la prison

Ronaldinho Gaucho a purgé un mois de prison au Paraguay, un pays où il a été arrêté alors qu’il tentait d’entrer avec son frère avec un faux passeport. En prison, il a célébré son 40e anniversaire, sans aucun doute, l’un des plus malheureux de sa vie.

L’ancien attaquant brésilien tente de passer ses journées du mieux qu’il peut et trouve sa plus grande soupape d’échappement dans le football. Il a déjà joué quelques matchs et entretient de bonnes relations avec de nombreux prisonniers.

Au cours des dernières heures, une vidéo circule à travers les réseaux dans lesquels Ronaldinho est enregistré avec ce qui est apparemment son compagnon de cellule, qu’il appelle Pablo, et aussi avec qui il joue au football.

Dans la vidéo, Ronaldinho parle en espagnol et dit ce qui suit: “Bonjour à tous, famille Moraes, je suis ici avec mon partenaire, mon attaquant Pablo. Il joue très bien et nous sommes ensemble. Dans peu de temps nous jouerons à nouveau ensemble.”

e o ronaldinho que já fez novos amigos, marcou uma pelada e até mandou um slv pra família pic.twitter.com/ZNXqEotZpd

– Rolê Aleatório (@rolealeatorio) 5 avril 2020

Ronaldinho Il est détenu à la prison Agrupación Especializada depuis le 6 mars, il y a juste un jour et un mois, pour appropriation de faux documents. La pression préventive pourrait être prolongée pour le Brésil jusqu’à six mois, pendant que la question est clarifiée.