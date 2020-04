La vie derrière ceux qui n’abandonnent pas leurs couleurs »Presse football

Vendredi 10 avril 2020

Le film Netflix vit au milieu des applaudissements et des critiques. Exposant la réalité des fans de football radicaux, le réalisateur italien Francesco Lettieri établit une proposition avec un charme différent. La passion comme instrument pour ceux qui n’abandonnent pas leur équipe.

L’une des dernières versions de la plate-forme Netflix semble être dédiée à ceux qui manquent de football dans le monde. «Ultras», un film italien de Francesco Lettieri, nous place au cœur de Naples, dévoilant ce que cachent les rues les plus touristiques de la ville, la vie de ceux qui laissent les couleurs.

L’histoire est une fiction, mais elle semble être une réalité. Les fondateurs des “Apaches”, un groupe radical composé d’adeptes de Naples, sont menacés par les plus jeunes. Ceux-ci, avec un esprit de rébellion, cherchent à générer de la peur lors d’une campagne où leur équipe se bat pour le championnat.

Plus ils se rapprochent de la dernière date, plus la tension augmente: les fans rompent leurs liens.

Le film cherche à dépeindre la vie des ultras. Les festivités, les voyages, les drogues, la violence. Mais aussi la personne derrière. Amour, inquiétude, sentiments, ego, pouvoir. Un mélange d’émotions, comme celles qui coulent en sautant sur la planche.

Au-delà des images d’archives présentées au début de l’histoire, les prochaines minutes ne verront pas un peu de football. Eh bien, oui, du football métaphorique. Un outil qui reflète les changements de rythme et de tension des personnages.

Cependant, le focus n’est pas perdu. Signaler une réalité qui continue de subsister dans les ligues d’élite, comme celle italienne. Et qu’ici, en Amérique du Sud, c’est encore un problème à surmonter. Le film vous invite à réfléchir, à réfléchir à pourquoi et comment quelqu’un devient un ultra.

Je ne veux pas tomber dans la comparaison évidente avec “Hooligans” de Lexi Alexander. Le style, le récit, le jeu, la photographie et le scénario sont totalement différents. La bande-annonce montre que nous sommes confrontés à une proposition plus attrayante au cinéma. 1 heure et 48 minutes qui serviront à profiter pendant ces jours sans le sport roi.

Je veux dire