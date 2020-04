La vie en temps de guerre: le Real Madrid et la guerre civile espagnole

Depuis que le coronavirus a annulé le sport il y a un siècle, le Real Madrid a été parmi une poignée de clubs à prendre le devant de la scène dans sa réaction à la crise. Depuis que la pandémie a durement frappé la vie espagnole, le Real Madrid et ses joueurs ont fait don de fournitures médicales, ouvert le Bernabeu pour être utilisé pour lutter contre la pandémie et ont tenté de payer intégralement leur personnel jusqu’à récemment.

Le club a également utilisé son public mondial pour encourager les gens à rester à la maison. Dans le cadre du #YoMeQuedoEnCasa (je reste à la maison), retransmettez d’anciens matchs de football sur Real Madrid TV et Youtube pour encourager les gens à rester à la maison et à collecter des fonds pour lutter contre le virus.

De manière réaliste, le club ne devrait pas être félicité pour ces décisions, d’autant plus que le profil public du Real Madrid en a également profité. Cependant, comme nous l’avons vu ailleurs, il n’est pas toujours évident pour les clubs de football de prendre l’option humaine et sympathique et à tout le moins, nous pouvons être reconnaissants de voir que les propriétaires de clubs n’ont pas complètement perdu de vue ce qui compte pendant des moments comme ceux-ci. .

L’ampleur et la réponse hors terrain à la crise m’ont fait réfléchir sur la dernière fois que le Real Madrid a été confronté à une catastrophe hors champ, la guerre civile espagnole. Entre 1936 et 1940, Los Blancos ont été pris au milieu d’un conflit brutal qui allait effrayer la péninsule ibérique pendant des décennies. L’histoire du Real Madrid à travers ce conflit est une histoire de chaos, de bravoure et de destruction et met certainement en perspective des éléments de la crise actuelle.

En juin 1936, le Real Madrid a levé sa septième Copa del Rey. Los Blancos s’était incliné 2-0 tôt et, bien que ramené à 2-1, un arrêt tardif de Ricardo Zamora a assuré le trophée. C’était le quatrième trophée de cette génération en sept ans, un coup de pouce généreux pour un club qui n’avait pas remporté un honneur majeur au cours des 15 années précédant son premier titre de champion. Malgré le jeune âge relatif et la promesse de Madrid en 1936, la finale de la coupe serait cette dernière génération ensemble.

El 21 de enero de 1901 nació Ricardo Zamora Martínez, astro del fútbol que jugó en el Real Madrid entre 1930 et 1936. Portero legendario, se colocó bajo los palos de la meta blanca en 152 partidos. Un recuerdo para nuestro ex jugador.

Archivo Diario As.pic.twitter.com/yYsjbobe4f – Rancoma (@Rancoma_) 21 janvier 2020

Les joueurs

L’histoire de la guerre du Real Madrid est divisée en deux parties, l’histoire du club lui-même et l’histoire des joueurs. D’après mes recherches, aucun des effectifs de 1935-1936 n’a été tué pendant la guerre, mais quelques-uns se sont rapprochés.

Ricardo Zamora a été détenu à la pointe d’un couteau par un extrémiste de gauche jusqu’à ce que l’homme le reconnaisse, lâche son couteau et le serre dans ses bras. Le meurtrier potentiel était un fan de Madrid et deux ont eu une longue conversation sur la carrière de Zamora au club avant de se séparer.

Zamora aurait un deuxième coup de pinceau avec la mort avant la fin de la guerre, quand il a été arrêté et condamné à l’exécution à Tolède. Son statut de célébrité lui a encore une fois sauvé la vie et il s’est finalement enfui en France.

Une histoire intéressante du joueur madrilène est celle des frères Reguiro. Luis et Pedro Reguiro avaient déménagé à Madrid de Real Union en 1931 et 1932 respectivement. Tous deux ont été des joueurs distingués au cours de leur carrière de joueur, Luis en particulier. Le frère aîné est devenu capitaine du club de Madrid et a été le premier joueur Blanco à marquer lors d’une Coupe du monde en 1934.

Fierce Republicans, au début de la guerre, les deux frères et son coéquipier Emilio Alonso, ont joué dans des matchs de charité pour soutenir l’effort de guerre républicain et pour aider ceux qui avaient été rendus orphelins par les combats. Vers la fin de la guerre, un gouvernement basque a été formé dans le nord de l’Espagne. Le président de cette nation en temps de guerre, Jose Antonio Aguirre, a eu l’idée d’une équipe basque itinérante pour collecter des fonds pour la guerre. Les trois étant nés basques, le trio du Real Madrid a été choisi pour l’équipe.

Luis Reguiro debout à côté de Ricardo Zamora.





Jose Miguel

Luis Reguiro a été le capitaine de l’équipe lors d’une tournée européenne réussie mais douce-amère, car il est devenu clair que l’équipe ne serait pas la bienvenue à la maison. Néanmoins, la tournée a été un effort courageux et a montré au monde que l’Espagne n’était pas réservée aux Espagnols.

“Avec la révolte de Franco en cours, il n’était plus possible de jouer au football (en Espagne)”, a déclaré Reguiro à propos de la tournée, “il y avait cependant un énorme besoin de ramener dans le reste du monde que nous, les Basques, étions différents de ce que certains voulait nous faire croire. C’est cette idée qui nous a inspiré à l’intérieur et à l’extérieur des stades où nous avons joué à l’étranger, remportant des matchs sur les terrains et suscitant la sympathie et des amis au-delà d’eux »

En octobre 1937, l’impressionnante tenue basque a été invitée à visiter l’Amérique, visitant des endroits comme Cuba, l’Argentine et le Chili, participant même à la première ligue amateur mexicaine en 1938/39, terminant deuxième.

Les deux frères Reguiro sont restés au Mexique lorsque le football est revenu en Espagne après la fin de la guerre civile, une décision que beaucoup de leurs coéquipiers prendraient également.

Le club

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les joueurs ne sont jamais revenus. Certains craignaient d’être arrêtés ou pire s’ils retournaient en Espagne alors que c’était simplement pour certains. Par exemple, l’équipe du Real Madrid comptait un certain nombre de Hongrois qui sont rentrés chez eux pendant le conflit et auraient risqué l’exil de leur pays d’origine s’ils avaient tenté de retourner en Espagne.

Lors du déclenchement de la guerre, le président du Real Madrid, Rafael Sanchez Guerra était en vacances et n’a jamais réussi à retourner au club, malgré son retour à Madrid. Il a démissionné dans le courant du mois d’août 1936 et c’est à partir d’ici que la course à la direction devient extrêmement compliquée.

Après la démission de Guerra, le Real Madrid a été saisi par un comité du gouvernement espagnol. Le comité était dirigé par Juan Jose Vallejo et fut officialisé le 5 août 1936 par un match amical contre l’Atletico Madrid. Il était composé de deux hommes de la fédération sportive espagnole, Pablo Hernandez – un ancien gardien de but et secrétaire de club – qui agissait comme conseiller technique et était considéré comme le président de facto, deux socios de club et quelques employés.

Le président de ce comité était Juan Jose Vallejo, un militaire avec, semble-t-il, peu de liens avec le Real Madrid. Il restera aux commandes jusqu’en novembre 1936, date à laquelle il remettra les rênes à Antonio Ortega.

1936-1939 Antonio Ortega, colonel de l’armée républicaine, directeur général de la sécurité, est nommé président du Real Madrid pendant la période civile espagnole. Il est exécuté par Franco en 1939. pic.twitter.com/sDyEB5I5xE – Roi Tubío (@ Roi2bo) 28 juin 2019

Un autre militaire, Ortega est devenu un héros républicain pour sa défense de Madrid. Il a dirigé Madrid pendant environ un an entre 1937 et 1938 et aurait été limogé lorsqu’il a été découvert qu’il était un espion soviétique. Aucun des deux hommes n’est officiellement reconnu comme président de club par le Real Madrid.

Tout au long de la guerre, le Real Madrid a été utilisé comme une «machine de propagande grossière». Le Charmatin, a été utilisé pour les matchs amicaux de charité, les manifestations militaires et la gymnastique (de toutes choses). Le personnel du club et le don d’un jour de salaire à l’effort de guerre républicain et seuls les membres du club membres de la coalition au pouvoir républicaine étaient autorisés dans les locaux du club, bien que cela n’ait pas été strictement appliqué.

Les joueurs du Real Madrid font le salut républicain en mai 1937





Guerre à Madrid

Le Real Madrid a tenté de continuer à jouer au football à cette époque. Lorsque le football de ligue a été suspendu, de nouvelles compétitions comme le championnat catalan ont vu le jour dans des endroits peu touchés par la guerre. Le Real Madrid, sous la direction de Paco Bru, a demandé à jouer dans le championnat catalan et avait réussi à convaincre la plupart de la ligue de les laisser jouer dans un certain nombre de conditions. Cependant, Barcelone a rejeté l’entrée de Madrid dans la ligue, mettant ainsi fin à tout espoir d’une certaine normalité au Charmatin. Barcelone a déclaré que ses raisons pour refuser l’entrée à Madrid étaient de protéger l’esprit régional du championnat.

Le silence de Madrid pendant la guerre est finalement venu en leur faveur car il y avait moins à expliquer quand ce fut fini. Avant la prise de contrôle du comité, Madrid a suivi l’exemple d’autres clubs espagnols dans une confiscation de soi, c’est-à-dire en s’offrant au gouvernement pour l’aider dans l’effort de guerre. À la fin de la guerre, le récit de Madrid a changé, disant qu’ils se sont confisqués pour sauver le club des extrémistes de gauche.

Après la guerre

La guerre civile espagnole s’est terminée le 1er avril 1939 avec la chute de Madrid. Du point de vue du Real Madrid, cela avait été dévastateur. Quatre membres de l’équipe de 1935-1936 sont revenus au Real Madrid après la fin de la guerre civile, beaucoup d’entre eux étaient des joueurs de banc avant la guerre, car de nombreux partants ont pris leur retraite ou ont joué ailleurs à la fin de la guerre (un a même déménagé à Barcelone).

Aucun des joueurs de l’équipe de 1936 n’est décédé pendant la guerre, mais tous les anciens joueurs et membres du personnel de Madrid n’avaient pas été aussi chanceux. Monchín Tirana qui avait joué pour le Real Madrid entre 1928 et 1932 a été exécuté par les forces républicaines aux côtés de ses deux frères en 1936. Comme Zamora, Tirana avait des vues de droite et s’est rendu aux forces républicaines lorsque sa mère et sa sœur ont été menacées, misant sur sa popularité pour lui sauver la vie.

Monchín Tirana, l’un des rares Real Madrid jouant des causalités de la guerre civile espagnole.





Wikipédia

L’ancien vice-président du Real Madrid, Gonzalo Aguirre et trésorier, Valero Rivera, ont tous été exécutés par les forces de Franco après la guerre. Antonio Ortega a également été exécuté, mais à la place du peloton d’exécution habituel, il a été garrotté (étouffé avec une mince corde) à mort. Rafael Sanchez Guerra a été emprisonné et s’est exilé alors que la plupart de son conseil d’administration a été arrêté. Hernandez Corrando a survécu, expliquant que sa gestion des listes de membres protégeait le club de «la menace rouge» et est restée au club en tant que secrétaire.

Le Charmatín a subi des milliers de pesetas de dégâts et a mis six mois à se reconstruire. Le domicile de Los Blancos était devenu un centre de traitement des prisonniers de guerre vers la fin du conflit et a été perquisitionné pour brûler des objets. Le terrain avait été transformé en potager et le membre du personnel Juan Carlos Alonso vivait dans les vestiaires.

Un nouveau conseil d’administration a été élu par le gouvernement franquiste en 1943, Santiago Bernabeu assumant la présidence. Bernabeu s’est plaint lors de l’élection que la plupart de son équipe était en prison, une plainte ironique considérant que le surnom du Real Madrid gagnerait dans les années qui ont suivi.