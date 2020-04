Madridistas, avril est arrivé.

À ce stade, l’Europe occidentale et l’Amérique sont en mode printemps. Il devrait rester huit matchs pour décider de la Liga. Nous devrions discuter du prochain adversaire du Real Madrid en ligue, Majorque. Les quarts de finale de la Ligue des champions seraient également dans nos esprits car ils devraient être au coin de la rue.

Malheureusement, ce n’est pas la réalité. Le coronavirus (COVID-19) a détourné le mode de vie du monde d’une manière qui n’a pas été vue ou vécue depuis plus de 100 ans. En mode domino rapide, les sports, les concerts, les écoles, les restaurants, les films, la vente au détail et la liberté de mouvement ont été stoppés.

Vers la fin du mois dernier, des millions de Madridistas ont vu une annonce après l’autre ordonner par des responsables locaux et fédéraux de rester chez eux. Vous vous êtes probablement demandé: «Que se passe-t-il? Pourquoi cela arrive-t-il?” Croyez-moi, vous n’êtes pas le seul.

Bien qu’il n’y ait pas de Real Madrid à surveiller et à applaudir pour le moment, les Peñas américains s’adaptent à une vie de famille. Notre premier arrêt nous emmène dans le Lone Star State of Texas et sa métropole Houston.

Eddie Mendoza, président du Real Madrid Houston Peña, a passé une écrasante majorité de la vie à l’extérieur avant l’épidémie. Qu’il s’agisse de vérifier physiquement des projets, d’assister à des événements de réseautage, de faire de l’exercice au gymnase et de diriger des soirées Peña, la maison n’était que le sanctuaire pour dormir et recharger ses batteries.

“Houston est actuellement en mode de verrouillage à domicile depuis mercredi 25 mars.” Dit Mendoza. «Seuls les travailleurs des infrastructures essentielles essentielles: informatique, transports, gouvernement, énergie, etc. sont autorisés à sortir.» Comme son travail ne rentre pas dans ces catégories, Eddie a dû déplacer toutes les opérations à la maison, ce qui n’était pas du gâteau.

Même si Eddie continue de courir deux fois par semaine dans son quartier, il fait sa part pour la distance sociale. «J’essaie de rester à la maison autant que possible et je ne sors que pour faire l’épicerie.»

King’s Court, qui est le siège de Peña, a été durement touché lorsque les matchs à élimination directe de la Ligue des champions, le tournoi March Madness, le début de la saison de baseball et la saison NBA ont été annulés ou suspendus. Alors que les restaurants sont désormais fermés aux clients sur place par ordre de la ville, les plats à emporter sont le seul billet pour les restaurants locaux à rester à flot.

Dans un effort pour soutenir la communauté, le Real Madrid Houston Peña retrousse ses manches pour soutenir son port d’attache. Les membres se relaient pour commander des plats à emporter. «Nous sommes là pour eux en ces temps difficiles. Ensemble, nous y arriverons! » dit Mendoza.

Au sein des membres, la Peña est devenue un groupe de soutien plus uni au cours de cette période sans précédent. Sur le chat de groupe, il est apparu que la membre Vanessa Larin possède un restaurant appelé La Pupusa Loca. Semblable à King’s Court, La Pupusa Loca fait promouvoir et utiliser ses plats à emporter par les Peña.

Un autre député qui est énormément touché par la crise est celui de l’industrie du divertissement. Anderson Piñeros est un disc-jockey qui a eu plusieurs mariages et spectacles reportés. Une fois de plus, le Real Madrid Houston Peña est venu à la rescousse. «Il a créé un live sur Facebook pour nous divertir tous.» Mendoza dit de la performance. “C’était incroyable. Il s’agit de son concert à plein temps, nous essayons donc de le soutenir autant que possible. »

Même si le Real Madrid Houston Peña étend ses bras pour prendre soin de la communauté, le coronavirus se propage. Au 1er avril, Houston rapporte 1 267 cas confirmés avec 13 décès et 118 récupérations. Ces statistiques ne sont qu’un instantané brutal. Les plus grands experts du pays prédisent malheureusement que les chiffres continueront d’augmenter dans tout le pays.

Personne ne sait vraiment quand cette pandémie prendra fin. Cependant, le Real Madrid Houston Peña affiche les valeurs de solidarité, de travail d’équipe et de sacrifice du Club pendant la période la plus périlleuse de notre vie. Mendoza résume: «Soyez forts maintenant, car les choses iront mieux. Il peut être orageux maintenant, mais il ne peut pas pleuvoir éternellement. “

Puisse le soleil venir peu de temps avant qu’il ne soit trop tard. Tout le monde, veuillez sauver des vies en restant à la maison.

– Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur de California (@RmSurCalifornia)