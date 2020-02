La ville de Cardiff explique sa défense dans le traitement des frais de transfert d’Emiliano Sala

L’attaquant argentin de Nantes Emiliano Sala célèbre après avoir marqué un but lors du match de football français L1 entre Saint-Etienne (ASSE) et Nantes (FCN) le 3 décembre 2017, au stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, dans le centre-est de la France. / . PHOTO / ROMAIN LAFABREGUE (Le crédit photo doit se lire ROMAIN LAFABREGUE / . via .)

L’histoire tragique de l’attaquant argentin Emiliano Sala a fait les manchettes de l’année dernière, après qu’un accident d’avion lui a coûté la vie le 21 janvier 2019. Il était passager à bord d’un avion léger, volant de Nantes à Cardiff, où il avait signé un contrat de 15 millions de livres sterling pour jouer pour Cardiff City. Et maintenant, l’accent est mis sur l’équipe galloise en ce qui concerne la gestion des frais de transfert que certains s’attendaient à remettre à Nantes. Cardiff City a carrément refusé d’envoyer cet argent et a présenté une défense solide pour expliquer pourquoi.

La ville de Cardiff explique le traitement des frais de transfert d’Emiliano Sala

Le président des Bluebirds, Mehmet Dalman, qui a pris ses fonctions en juillet 2013, a discuté de la question avec un groupe de supporters lors d’une session de questions-réponses, qui s’est déroulée vendredi soir dernier après le match nul 1-1 de Cardiff contre Reading. Il a demandé à tous les supporters présents de transmettre le message à la base de fans des Bluebirds, suite à son acceptation que le club n’avait peut-être pas suffisamment expliqué ses raisons au public jusqu’à présent.

Parallèlement au lancement du Fonds commémoratif Emiliano Sala pour commémorer le premier anniversaire du décès de Sala, Dalman a évoqué l’attitude négative des médias londoniens et de nombreux supporters de football en général à l’égard des frais de transfert de Sala. Même certains fans de Cardiff ont déclaré que le club devrait payer les 15 millions de livres sterling à Nantes et terminer ses activités.

Dalman dit qu’il y a plus que cela ne rencontre l’œil

“C’est vraiment compliqué, et j’y suis très attaché”, a déclaré Dalman lors de la séance de questions-réponses. Pourtant, il est également allé de l’avant et a déclaré que si certains fans peuvent souvent demander pourquoi l’équipe ne se contente pas de payer l’argent et d’en finir, “si nous n’avons pas à payer, pourquoi le devrions-nous?”.

Dalman a parlé de certains principes qui doivent être respectés, et que même si Cardiff City avait 15 millions de livres sterling à épargner et qu’ils étaient disposés à le jeter, il n’y aurait aucun changement dans sa position sur la question. Il a même dit qu’il s’était envolé pour Nantes, leur a demandé de diviser les choses au milieu afin qu’ils puissent chacun faire un don au Fonds d’affectation spéciale Sala, mais ils l’ont renvoyé et lui ont dit de retourner à Londres.

La FIFA s’est impliquée dans cette affaire en ordonnant aux Bluebirds de payer à Nantes le premier versement de la redevance Sala – environ 5,3 millions de livres sterling. Cependant, Cardiff conteste actuellement ce jugement et poursuit l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport.

Photo principale

