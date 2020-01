La ville de Swindon signe un accord permanent avec Hallam Hope alors que Jerry Yates est rappelé par Rotherham

Tom Hamer d’Oldham Athletic et Hallam Hope lors du match Sky Bet League 2 entre Oldham Athletic et Carlisle United à Boundary Park, Oldham le samedi 18 janvier 2020 (photo d’Eddie Garvey / MI News / NurPhoto via .)

Les dirigeants de la Ligue deux, Swindon Town, ont recruté l’attaquant Hallam Hope de Carlisle United. L’attaquant arrive pour un montant non divulgué et devient la signature de Swindon le 3 janvier.

Swindon signe Hallam Hope de Carlisle United

Swindon a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé l’attaquant. Hope arrive pour des frais non divulgués signant un contrat de 18 mois au County Ground.

L’attaquant a été prolifique au niveau de la Ligue 2 depuis qu’il a rejoint les Cumbriens. Hope a marqué 31 buts en 123 apparitions pour Carlisle. Cependant, les objectifs ont été rares pour l’international de la Barbade dans une équipe Carlisle en difficulté.

Hope se joint à nous pour combler le vide laissé par Eoin Doyle et Jerry Yates. Doyle et Yates ont été rappelés par leurs clubs parents, laissant Swindon très court à l’avant.

Un double coup dur pour Richie Wellens, mais il sera ravi d’avoir Hallam Hope à bord alors qu’il cherche à obtenir une promotion en League One. Hope a joué à tous les niveaux de l’EFL et apporte beaucoup d’expérience à l’équipe de Swindon.

Hope fera ses débuts ce week-end lorsque Swindon affrontera Port Vale dans une clé entre deux équipes en compétition pour la promotion.

Jerry Yates rappelé par Rotherham

L’arrivée de Hallam Hope a été rapidement annoncée après le rappel de Jerry Yates par Rotherham. Un coup dur pour Richie Wellens et Swindon qui a été exceptionnel pour les Robins.

Dans une déclaration sur leur site Web, Swindon a confirmé: “Swindon Town peut confirmer que Jerry Yates a été rappelé par son club parent, Rotherham United.”

«Jerry a disputé 29 matches avec le club, toutes compétitions confondues, marquant 13 buts. L’athlète de 23 ans est le deuxième meilleur buteur de la division avec 12 buts derrière son compatriote ancien Loanee, Eoin Doyle. »

“Yates a rejoint le club prêté par les Millers en juillet de l’année dernière et a été un élément clé de la charge de Town au sommet de la Ligue Deux.”

“Il est rapidement devenu un favori des fans en raison de sa qualité dans le dernier tiers mais, surtout, de sa volonté de tout donner pour le maillot.”

“Nous tenons à remercier Jerry pour son service au cours de ses six mois – il a été un joueur fantastique à regarder et une excellente personne à avoir au club.”

Photo principale