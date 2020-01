La ville la plus irrégulière de l’ère Pep Pep test testera Madrid

Il ne fait aucun doute que le croisement entre Manchester City et le Real Madrid est celui qui dégage le plus de morbidité pour ce premier tour de la phase finale de l’édition actuelle de la Ligue des champions. Pep Guardiola il croise le chemin des blancs en huitièmes de finale et le fera pour la première fois face à eux puisqu’il occupe le banc de l’entité anglaise. Ce sera également la première fois que les entraîneurs catalan et français se rencontreront lors d’un match officiel Zinedine Zidane.

Avec la Premier League trop loin (ils sont 14 points derrière Liverpool), le «citoyen» continue de chercher cette version qui a fait d’eux les vrais dominateurs de leur championnat national dans un passé pas trop éloigné. Tout le contraire du Real Madrid qui, à égalité de points avec le FC Barcelone, mène la Ligue en l’absence de ce qui se passera demain dans le classique. Les sensations sont différentes, mais il reste encore un monde pour ce lien.

Ce n’est pas un début saisonnier idéal pour Guardiola, qui pleut partout la critique. Ce n’est pas cette équipe qui a dépassé ses rivaux chaque week-end en prenant incontestablement le ballon. En fait, au cours des dix derniers jours de la ligue anglaise a remporté 19 points, loin des 30 du combiné Jürgen Klopp. La presse britannique a pris peu de temps pour obtenir des informations sur une clause alléguée qui lui permettrait de mettre fin à son aventure “citoyenne” à la fin de cette saison, bien que l’entraîneur l’ait démentie.

DEUX VICTOIRES ET DEUX EMPATS DEL MADRID

Comme pour les précédents, les résultats ont une saveur blanche claire, bien qu’ils restent loin dans le temps. Deux victoires et deux nuls pour l’entité qui préside Florentino Pérez. La dernière fois que les visages ont été vus, c’était en demi-finale de l’édition 2015-16, mais avec Manuel Pellegrini comme entraîneur de l’équipe anglaise. Au match aller, ils ont fait match nul (0-0) et au retour un but de Fernando à la porte du colisée blanc, il leur a donné la passe pour la finale (1-0). La première fois qu’ils se sont croisés, c’était en phase de groupe de l’édition 2012-13. Le Real Madrid a également pris le duel dans son fief (3-2) et a fait match nul en Angleterre (1-1).

Le match aller au Santiago Bernabéu se jouera le 26 février quelques jours après le classique contre le FC Barcelone et le retour aura lieu le 17 mars au stade Etihad de Manchester. Prévoir aujourd’hui un match nul qui se jouera dans les deux mois, c’est au moins audacieux. Oui, il est vrai que la ville est loin d’être son meilleur moment de l’ère Guardiola’, Mais il est impossible de savoir comment les deux équipes se rendront à cet événement européen qui débutera mi-février.

Les deux récupéreront efficacement pour affronter la partie décisive de leurs saisons respectives. La seule chose claire, en ce moment, est que le chemin pour tous les deux vers les Jeux Olympiques d’Istanbul Atatürk, où se jouera la finale de cette édition, commencera par un test très demandé. Ce sera sans aucun doute le duel stellaire de ce tour de Ligue des Champions. Les ingrédients en ont pour en faire un véritable spectacle.

LES MOTS DE BUTRAGUEÑO

À propos du rival: «Tout le monde était difficile, mais il est en effet un grand rival. Très puissant dans tous les sens. Pour le football, ce sera une cravate passionnante. Ce type de matchs fait grandir ce merveilleux sport & rdquor;

Égalité: «Ils ont investi beaucoup d’argent ces dernières années, mais nous sommes le Real Madrid et nous sommes en mesure de lutter contre eux & rdquor;

LES MOTS DE «TXIKI»

Optimiste: «Le duel est énorme. Je préfère toujours l’avoir plus tard. Et si je ne l’ai pas, il ne se passe rien non plus. Nous sommes prêts. C’est pour bien arriver au mois de février ou mars. Remettez-vous en forme et bien émotionnellement. Le retour à la maison est un petit avantage. Nous devons remonter le moral, nous sommes encouragés.

Pep motivation: «Un duel entre le meilleur entraîneur du monde et le Real Madrid est toujours intéressant. Non seulement Pep va être, mais une équipe bien formée et préparée. Les ingrédients vont le rendre intéressant.