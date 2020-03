La ville sportive de l’équipe chilienne, à la disposition de Santé

L’Association nationale du football professionnel (ANFP) du Chili a rapporté ce mardi queLa ville sportive Juan Pinto Durán, un lieu d’entraînement pour les rouges, sera à la disposition du ministère de la Santé à des fins médicales afin de faire face à la situation du coronavirus au Chili.

24/03/2020 à 20:53

CET

EFE

Avec 992 personnes infectées et deux décédées, le Chili est sous état d’urgence en raison d’une catastrophe et d’un couvre-feu nocturneou, et avec l’espoir que le nombre de cas de COVID-19 continuera d’augmenter.

Compte tenu de ces projections, le président de la Fédération chilienne de football (FFCh), Sebastián Moreno, a annoncé la disposition du complexe sportif, situé à Santiago du Chili, “pour aider à faire face à la crise sanitaire” provoquée par la pandémie.

“L’équipe nationale ne peut pas être en marge de la réalité à laquelle fait face notre pays et nous pensons que une mesure concrète est de proposer la maison de la sélection afin que les autorités puissent en faire le meilleur usage au cours des prochains mois, nous savons que ce sera complexe “, a déclaré Moreno dans un communiqué publié par l’ANFP.

L’installation dispose, en plus de plusieurs terrains de football, plus de 2 100 mètres carrés, 16 chambres et 31 lits, salle de gym, salle à manger, salles de réunion et plusieurs bureaux, qui sont normalement utilisés par les officiels de l’ANFP et les joueurs de l’équipe nationale chilienne.

Cependant, Juan Pinto Durán peut convenir aux usages sanitaires qui sont désormais considérés comme appropriés en raison de la rupture dans le monde du football au niveau international, après la report des tours de qualification sud-américains pour la Coupe du monde de Qatar 2022 et la Copa América.

Dû au fait que La Roja n’utilisera pas la ville sportive jusqu’à nouvel ordreOu, le football chilien a abandonné le complexe pour aider l’État à faire face à la pandémie de coronavirus.