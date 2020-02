La ville voyage avec Sterling, mais sans Sané

Raheem Sterling C’est le nom du matin à Manchester. L’ailier anglais a récupéré à temps pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après l’entraînement du mardi matin avec le reste de l’équipe, Pep Guardiola Il l’a inclus dans l’expédition de 22 joueurs qui se rendent à Santiago Bernabéu.

25/02/2020

Loi du 26/02/2020 à 11h00

CET

Pol Ballús

Cependant, il faut voir quelles sont les conditions de Sterling, s’il arrive à être un starter ou ne peut jouer que quelques minutes. Avec le calendrier que Manchester City a devant eux – la finale de la Carabao Cup attend dimanche à Wembley – Guardiola ne veut probablement pas risquer avec une de ses stars. L’entraîneur catalan confirmera le statut du joueur lors d’une conférence de presse.

Il a également voyagé est Aymeric Laporte, déjà complètement remis de sa blessure et dont vous pouvez jouer 90 minutes. Le retour du centre français est l’une des nouvelles les plus positives, et le retour le plus nécessaire pour Manchester City avec les problèmes défensifs qui ont souffert cette campagne.

Eric Garcia voyage

Pep Guardiola a également récompensé le jeune homme Eric Garcia En l’absence de connaître l’appel final pour le match, l’ancien voyageur du Barça voyage avec l’expédition de la première équipe à Madrid.

La grande absence est Leroy Sané. L’extrême est toujours tendre dans son processus de récupération, qui devrait être plus long en raison de la gravité de la blessure qu’il vient de surmonter. C’est le liste complète des joueurs de Manchester City qui ont voyagé à Madrid.

Gardiens de but: Ederson, Bravo, Carson.

Défenses: Walker, Cancelo, Pierres, Fernandinho, Otamendi, Laporte, Eric Garcia, Mendy, Zinchenko.

Milieux de Terrain: Rodri, Gündogan, De Bruyne, Bernardo, David Silva, Foden.

Attaquants: Agüero, Gabriel Jesus, Sterling, Mahrez.